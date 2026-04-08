Cerignola, Centro di Legalità Permanente. Bonito: "Procedura svolta nel pieno rispetto delle normative vigenti"

Il Sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, ha sottolineato che la procedura per l’affidamento dei lavori del Centro di Legalità Permanente si è svolta nel pieno rispetto delle normative vigenti, garantendo trasparenza e correttezza amministrativa.

Il progetto prevede la realizzazione di un centro polivalente su un terreno confiscato alla mafia, dove opereranno cooperative antimafia riconosciute per il loro impegno sul territorio di Cerignola e provincia.

La ditta aggiudicataria, regolarmente iscritta nella white list della Prefettura di Foggia, ha affidato in subappalto lavori per circa 140mila euro su un importo complessivo di quasi 2 milioni, seguendo le procedure previste dalla legge. Gli uffici comunali hanno tempestivamente informato la Prefettura per gli accertamenti antimafia, e al ricevimento dell’interdittiva antimafia nei confronti della subappaltatrice hanno avviato immediatamente il recesso del contratto.

Bonito ha chiarito che, ad oggi, l’unico interlocutore contrattuale dell’Amministrazione resta la ditta principale, caratterizzata da reputazione consolidata e piena regolarità. L’Amministrazione conferma così il proprio impegno per la massima legalità e trasparenza in tutte le fasi del progetto.