Si terrà il 10 aprile a partire dalle ore 16.30 presso il Centro educativo “Diorama” di Cerignola il 2° Torneo della Memoria dedicato alle vittime innocenti di mafia, promosso da diverse realtà del territorio insieme al coordinamento provinciale di Libera contro le mafie.

Protagonisti dell’iniziativa saranno bambine e bambini dei centri educativi cittadini, coinvolti in un quadrangolare di calcetto che vuole trasformare lo sport in un momento di ricordo e consapevolezza civile. Il torneo richiama i 1117 nomi delle vittime innocenti letti lo scorso 21 marzo durante la Giornata della Memoria e dell’Impegno, simbolo di una memoria collettiva che continua a vivere attraverso le nuove generazioni.

Alle 18.30 l’evento proseguirà all’Auditorium “RiGenerazioni”, dove si terrà un momento di riflessione con Daniela Marcone e Federica Bianchi. Al centro dell’incontro il ricordo di Luigi Fanelli, giovane barese di 19 anni ucciso dalla mafia nel 1997, il cui corpo non è mai stato ritrovato.

Gli organizzatori sottolineano come l’iniziativa nasca dalla volontà di trasmettere il valore della memoria come responsabilità condivisa, coinvolgendo i più giovani in percorsi educativi che rappresentano veri presìdi di legalità e crescita.

Daniela Marcone ha ribadito l’importanza di continuare a raccontare storie come quella di Luigi Fanelli, sia per chiedere verità e giustizia per la famiglia, sia per comprendere la natura di una criminalità ancora presente e pericolosa. Fare memoria, ha evidenziato, significa anche costruire consapevolezza e impegno civico, accompagnando chi ha subito queste tragedie in un percorso di riconciliazione che passa attraverso la verità.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di unire sport, educazione e memoria in un’unica esperienza di comunità.