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MIA CANESTRINI Colloquia 2026: Mia Canestrini protagonista della XVII edizione

Zoologa e divulgatrice di fama nazionale, ospite del panel di venerdì 17 aprile alle ore 18 nell’Aula Magna “G. Cipriani” del DISTUM dell’Università di Foggia

Colloquia 2026: Mia Canestrini protagonista della XVII edizione

Colloquia 2026: Mia Canestrini protagonista della XVII edizione

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Aprile 2026
Cronaca // Eventi //

FOGGIA – La XVII edizione di Colloquia, il Festival delle Idee organizzato dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, pone quest’anno al centro del dibattito il tema “Eredi”, esplorando il rapporto tra uomo e ambiente e il futuro del pianeta. Tra i protagonisti figura Mia Canestrini, zoologa e divulgatrice di fama nazionale, ospite del panel di venerdì 17 aprile alle ore 18 nell’Aula Magna “G. Cipriani” del DISTUM dell’Università di Foggia.

Naturalista e ricercatrice, Canestrini ha dedicato gran parte della sua carriera allo studio dei grandi predatori, in particolare del lupo, partecipando a progetti di conservazione e divulgazione che hanno modificato profondamente la percezione della fauna selvatica in Italia. La sua presenza a Colloquia introduce una riflessione fondamentale sull’eredità ambientale, non solo come risorse naturali ricevute, ma anche come modalità di convivenza con le altre specie e con gli ecosistemi.

«Attraverso il mio lavoro – spiega Canestrini – cerco di superare visioni semplificate e conflittuali della natura, proponendo un approccio basato su conoscenza, equilibrio e responsabilità. L’eredità non riguarda solo ciò che lasciamo alle future generazioni, ma anche il rapporto che costruiamo oggi con il mondo naturale».

Classe 1982, Mia Canestrini è laureata in Scienze Naturali con specializzazione in Conservazione della Biodiversità animale. Ha studiato per oltre dieci anni i lupi nei Parchi Nazionali delle Foreste Casentinesi e dell’Appennino tosco-emiliano e ha partecipato a progetti LIFE per la conservazione della specie. È conduttrice dei contenuti naturalistici della trasmissione L’Italia non finisce mai su Rai1, autrice del libro La ragazza dei lupi (Piemme, 2019) e conduce rubriche di divulgazione su radio e riviste.

Il suo intervento offrirà al pubblico di Colloquia uno sguardo lucido e approfondito sulle sfide ambientali contemporanee, stimolando riflessioni sul ruolo di ciascuno nella costruzione di un futuro sostenibile. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube della Fondazione dei Monti Uniti.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito festivaldelleidee.it.

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