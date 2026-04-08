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Home // Economia // Crisi sulla dorsale adriatica, Salatto (Confindustria Foggia): “La situazione rischia di paralizzare collegamenti fondamentali”

CONFINDUSTRIA FOGGIA Crisi sulla dorsale adriatica, Salatto (Confindustria Foggia): “La situazione rischia di paralizzare collegamenti fondamentali”

La riattivazione della frana di Petacciato in Molise sta provocando un grave blocco dei trasporti lungo la dorsale adriatica

Crisi sulla dorsale adriatica, Salatto (Confindustria Foggia): "La situazione rischia di paralizzare collegamenti fondamentali"

Potito Salatto - Fonte Immagine: ledicola.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Aprile 2026
Economia // Foggia //

La riattivazione della frana di Petacciato in Molise sta provocando un grave blocco dei trasporti lungo la dorsale adriatica, con pesanti ripercussioni su logistica, imprese e turismo nel Sud Italia. Secondo il dottor Potito Salatto, presidente di Confindustria Foggia e vicepresidente di Confindustria Puglia, la situazione rischia di paralizzare collegamenti fondamentali per settimane, colpendo direttamente filiere produttive e servizi.

L’aumento dei tempi di consegna e dei costi di trasporto, aggravato dal caro gasolio, crea un effetto domino su porti, interporti e filiere industriali, riducendo la competitività delle imprese, soprattutto nel settore agroalimentare, e causando ritardi nelle esportazioni e difficoltà negli approvvigionamenti. Anche il turismo, che rappresenta il 15% del Pil pugliese, è minacciato: la dorsale adriatica è una via chiave per i flussi balneari e la crisi infrastrutturale potrebbe portare a disdette e calo di presenze nella stagione primaverile ed estiva.

Le imprese hanno già iniziato ad adattare la logistica verso una rete alternativa “spezzata”, ma le deviazioni lungo la dorsale tirrenica aumentano tempi e costi, congestionando nodi già saturi. La viabilità interna tra Molise e Abruzzo è una soluzione tampone, non progettata per traffico pesante, con rischi per la sicurezza.

Salatto sottolinea che questa situazione è il frutto di anni di manutenzione insufficiente e reattiva, e non rappresenta solo un’emergenza momentanea ma un fallimento sistemico delle infrastrutture del Sud. Le imprese richiedono ristori o compensazioni per i maggiori costi logistici, considerando che negli anni hanno già sostenuto pedaggi più alti per infrastrutture meno affidabili.

La frana di Petacciato evidenzia inoltre le disomogeneità territoriali tra Nord e Sud, mentre Confindustria Foggia chiede al Governo e alle autorità locali di intervenire urgentemente per la messa in sicurezza e il ripristino di autostrade e ferrovie, evitando un blocco economico sistemico. Il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro è già coinvolto nella cabina di regia della Protezione Civile, e Salatto invita parlamentari e amministratori locali a farsi portavoce delle istanze di mobilità e sviluppo.

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