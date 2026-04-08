Edizione n° 6029

BALLON D'ESSAI

CARBURANTI AUMENTO // Carburanti in aumento, benzina e gasolio continuano a crescere. I dati
8 Aprile 2026 - ore  11:07

CALEMBOUR

IPPOCAMPO PROTESTE // “Così Ippocampo muore”: la protesta contro l’assenza delle istituzioni. Lettera aperta
8 Aprile 2026 - ore  09:51

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Donna “salvata in extremis” dopo mesi di sofferenza. Figli attraverso SQ: “Grazie ai medici di Casa Sollievo”

SALVATA DONNA Donna “salvata in extremis” dopo mesi di sofferenza. Figli attraverso SQ: “Grazie ai medici di Casa Sollievo”

A raccontare la vicenda sono i figli della donna, che hanno voluto condividere pubblicamente il loro ringraziamento

Donna "salvata in extremis" dopo mesi di sofferenza: quattro figli attraverso SQ: "Grazie ai medici di Casa Sollievo"

Donna "salvata in extremis" dopo mesi di sofferenza. Figli attraverso SQ: "Grazie ai medici di Casa Sollievo"

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
8 Aprile 2026
Cronaca // Manfredonia //

Una storia drammatica, segnata da mesi di dolore e incertezze, ma conclusa con un lieto fine grazie all’intervento decisivo dei medici della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Nella notte del 4 aprile, una donna è stata ricoverata d’urgenza in condizioni gravissime per una seria ostruzione intestinale, dopo aver sopportato per oltre sei mesi dolori fortissimi e un lungo calvario sanitario durato quasi un anno. In questo periodo, la paziente era stata ricoverata in diverse strutture tra Foggia e la Capitanata, sottoponendosi anche a numerose visite specialistiche in tutta la provincia, senza però arrivare a individuare con precisione la causa del problema.

A raccontare la vicenda sono i figli della donna, che hanno voluto condividere pubblicamente il loro ringraziamento ai professionisti dell’ospedale di San Giovanni Rotondo, dove finalmente è stata individuata l’origine della patologia e dove la loro madre ha potuto ricevere le cure necessarie.

“In un momento così difficile, quando le condizioni di nostra madre erano ormai disperate, i medici della Casa Sollievo della Sofferenza sono riusciti a capire subito la gravità della situazione e a intervenire con competenza e tempestività”, raccontano i familiari.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla dottoressa Roberta Iadarola, al dottor Gionata Bottalico, del Dipartimento di Chirurgia Addominale, Robotica, Mininvasiva – IRCCS Casa sollievo della Sofferenza FG, diretta dalla dottoressa Francesca Bazzocchi.

La donna, ricordano con commozione i figli, ha affrontato da sola la crescita dei figli sin da giovanissima, facendo enormi sacrifici e dedicando tutta la sua vita alla famiglia, senza mai risparmiarsi.

“Oggi possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo. Da questo momento in poi saremo noi a prenderci cura di lei e non la lasceremo mai più sola. Le vogliamo bene più della nostra stessa vita”, concludono i figli.

1 commenti su "Donna “salvata in extremis” dopo mesi di sofferenza. Figli attraverso SQ: “Grazie ai medici di Casa Sollievo”"

  1. Questa situazione addominale della signora che i figli hanno evidenziato è la conferma che la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo non va messa in discussione e le tante polemiche che sussistono vanno risolte come Dio comanda.
    Se ci sono state delle stoltezze, bisogna affrontarle non con la voce degli ipocriti, ma avendo nel cuore quella intelligenza che un cristiano adulto deve possedere.
    Tutti abbiamo bisogno della Casa Sollievo e tutti devono capire tale importanza della struttura.
    Buona vita a tutti.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Il mondo spezza tutti e poi molti sono forti proprio nei punti spezzati. (Ernest Hemingway)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO