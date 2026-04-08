Una storia drammatica, segnata da mesi di dolore e incertezze, ma conclusa con un lieto fine grazie all’intervento decisivo dei medici della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.
Nella notte del 4 aprile, una donna è stata ricoverata d’urgenza in condizioni gravissime per una seria ostruzione intestinale, dopo aver sopportato per oltre sei mesi dolori fortissimi e un lungo calvario sanitario durato quasi un anno. In questo periodo, la paziente era stata ricoverata in diverse strutture tra Foggia e la Capitanata, sottoponendosi anche a numerose visite specialistiche in tutta la provincia, senza però arrivare a individuare con precisione la causa del problema.
A raccontare la vicenda sono i figli della donna, che hanno voluto condividere pubblicamente il loro ringraziamento ai professionisti dell’ospedale di San Giovanni Rotondo, dove finalmente è stata individuata l’origine della patologia e dove la loro madre ha potuto ricevere le cure necessarie.
“In un momento così difficile, quando le condizioni di nostra madre erano ormai disperate, i medici della Casa Sollievo della Sofferenza sono riusciti a capire subito la gravità della situazione e a intervenire con competenza e tempestività”, raccontano i familiari.
Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla dottoressa Roberta Iadarola, al dottor Gionata Bottalico, del Dipartimento di Chirurgia Addominale, Robotica, Mininvasiva – IRCCS Casa sollievo della Sofferenza FG, diretta dalla dottoressa Francesca Bazzocchi.
La donna, ricordano con commozione i figli, ha affrontato da sola la crescita dei figli sin da giovanissima, facendo enormi sacrifici e dedicando tutta la sua vita alla famiglia, senza mai risparmiarsi.
“Oggi possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo. Da questo momento in poi saremo noi a prenderci cura di lei e non la lasceremo mai più sola. Le vogliamo bene più della nostra stessa vita”, concludono i figli.
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Questa situazione addominale della signora che i figli hanno evidenziato è la conferma che la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo non va messa in discussione e le tante polemiche che sussistono vanno risolte come Dio comanda.
Se ci sono state delle stoltezze, bisogna affrontarle non con la voce degli ipocriti, ma avendo nel cuore quella intelligenza che un cristiano adulto deve possedere.
Tutti abbiamo bisogno della Casa Sollievo e tutti devono capire tale importanza della struttura.
Buona vita a tutti.