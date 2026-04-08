Una storia drammatica, segnata da mesi di dolore e incertezze, ma conclusa con un lieto fine grazie all’intervento decisivo dei medici della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Nella notte del 4 aprile, una donna è stata ricoverata d’urgenza in condizioni gravissime per una seria ostruzione intestinale, dopo aver sopportato per oltre sei mesi dolori fortissimi e un lungo calvario sanitario durato quasi un anno. In questo periodo, la paziente era stata ricoverata in diverse strutture tra Foggia e la Capitanata, sottoponendosi anche a numerose visite specialistiche in tutta la provincia, senza però arrivare a individuare con precisione la causa del problema.

A raccontare la vicenda sono i figli della donna, che hanno voluto condividere pubblicamente il loro ringraziamento ai professionisti dell’ospedale di San Giovanni Rotondo, dove finalmente è stata individuata l’origine della patologia e dove la loro madre ha potuto ricevere le cure necessarie.

“In un momento così difficile, quando le condizioni di nostra madre erano ormai disperate, i medici della Casa Sollievo della Sofferenza sono riusciti a capire subito la gravità della situazione e a intervenire con competenza e tempestività”, raccontano i familiari.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla dottoressa Roberta Iadarola, al dottor Gionata Bottalico, del Dipartimento di Chirurgia Addominale, Robotica, Mininvasiva – IRCCS Casa sollievo della Sofferenza FG, diretta dalla dottoressa Francesca Bazzocchi.

La donna, ricordano con commozione i figli, ha affrontato da sola la crescita dei figli sin da giovanissima, facendo enormi sacrifici e dedicando tutta la sua vita alla famiglia, senza mai risparmiarsi.

“Oggi possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo. Da questo momento in poi saremo noi a prenderci cura di lei e non la lasceremo mai più sola. Le vogliamo bene più della nostra stessa vita”, concludono i figli.