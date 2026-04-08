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FOGGIA LEGGE Foggia. “La legge è uguale per tutti, ma fino a quando?”

C’è una distanza sempre più evidente tra ciò che lo Stato promette e ciò che i cittadini vivono ogni giorno

Foggia. “La legge è uguale per tutti, ma fino a quando?”

Tribunale - Fonte Immagine: ildubbio.news

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
8 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA — C’è una distanza sempre più evidente tra ciò che lo Stato promette e ciò che i cittadini vivono ogni giorno. Una distanza che, qui in Capitanata, si percepisce forse ancora di più, tra cronaca quotidiana, episodi di microcriminalità e vicende che alimentano un senso diffuso di insicurezza e sfiducia.

La Costituzione parla chiaro: la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. È un principio alto, civile, che rappresenta uno dei pilastri dello Stato di diritto. Ma quando si leggono notizie di ex detenuti che, una volta usciti dal carcere, tornano a delinquere, anche nel nostro territorio, è inevitabile che molti cittadini si pongano una domanda semplice quanto scomoda: il sistema sta davvero funzionando?

Non si tratta di invocare scorciatoie punitive o soluzioni facili. Ma di guardare in faccia la realtà. Le carceri italiane — e quelle del Sud in particolare — soffrono di problemi strutturali noti: sovraffollamento, carenza di personale, pochi percorsi concreti di reinserimento lavorativo. In queste condizioni, parlare di rieducazione rischia di restare più un obiettivo teorico che una pratica reale.

E il risultato, spesso, è sotto gli occhi di tutti: cittadini che si sentono esposti, vittime che non si sentono tutelate e una percezione crescente di insicurezza.

A questo si aggiunge un altro nodo che tocca da vicino anche il nostro territorio: quello degli affidamenti diretti nella pubblica amministrazione. La legge li consente entro determinate soglie, ma quando emergono rapporti familiari, conoscenze dirette o contesti poco chiari, il dubbio diventa inevitabile. E con esso cresce la sfiducia.

Perché una domanda resta sospesa: se si tratta di soldi pubblici, cioè dei contribuenti, perché non rendere sempre più trasparenti e aperte le procedure? Perché non ampliare il ricorso a gare pubbliche, anche sotto certe soglie, per garantire pari opportunità a tutte le imprese, comprese quelle locali che spesso restano escluse?

In territori complessi come quello foggiano, dove la presenza della criminalità organizzata rappresenta una sfida concreta e quotidiana, la trasparenza non è un dettaglio burocratico: è uno strumento di difesa democratica.

E poi c’è il tema, forse ancora più delicato, della prescrizione. Processi che durano anni, indagini lunghe e complesse, risorse pubbliche impiegate — e alla fine tutto si dissolve per il decorso del tempo. Non è solo una questione giuridica: è una ferita per chi ha subito un reato.

Per le vittime significa vedere svanire la possibilità di una verità giudiziaria. Per chi lavora nelle forze dell’ordine e nella magistratura, significa talvolta vedere anni di impegno vanificati. Per i cittadini, significa perdere fiducia.

E quando la fiducia si incrina, il rischio è quello più pericoloso: sentirsi soli.

Il dibattito sulla giustizia, negli ultimi anni, si è spesso trasformato in uno scontro tra posizioni contrapposte, anche durante le consultazioni referendarie. Ma al di là delle divisioni, resta un dato: i cittadini chiedono risposte concrete, non contrapposizioni ideologiche.

Chiedono carceri che funzionino davvero.
Chiedono trasparenza nell’uso dei soldi pubblici.
Chiedono processi che arrivino a sentenza.
Chiedono uno Stato presente, credibile, vicino.

Perché a Foggia, come in tutta Italia, il problema non è solo la giustizia in astratto, ma la giustizia vissuta. Quella che incide sulla vita quotidiana, sulla sicurezza, sulla dignità delle persone.

E uno Stato di diritto, per essere tale, non può limitarsi a dichiarare principi. Deve dimostrare, ogni giorno, di saperli rendere reali.

A cura di Michele Solatia.

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