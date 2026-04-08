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FOGGIA SPORT Foggia: una settimana di sport e solidarietà, tra ciclismo ecosolidale e boxe

L’iniziativa non sarà solo un momento di condivisione e promozione della mobilità sostenibile, ma anche un’occasione concreta di aiuto

Foggia: una settimana di sport e solidarietà, tra ciclismo ecosolidale e boxe

Campi Diomedei Foggia - Fonte Immagine: noinotizie.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

Una settimana all’insegna dello sport e dell’impegno sociale anima la città di Foggia, con eventi che uniscono attività fisica, solidarietà e partecipazione comunitaria.

Domenica 12 aprile, in occasione del Lions Day, è in programma una ciclopasseggiata ecosolidale aperta a tutti, promossa dal Lions Club Foggia Federico II di Svevia e da Cicloamici Foggia Fiab, con il supporto dell’amministrazione comunale. La partenza è fissata alle ore 10 dal Parco Campi Diomedei, lungo un percorso che valorizza il verde urbano e le piste ciclabili cittadine. L’arrivo è previsto in piazza Giordano, dove saranno allestiti stand informativi sulle attività sociali dei Lions.

L’iniziativa non sarà solo un momento di condivisione e promozione della mobilità sostenibile, ma anche un’occasione concreta di aiuto: è infatti prevista una raccolta fondi destinata all’emergenza del borgo Incoronata, colpito recentemente dall’esondazione del Cervaro.

La sindaca Maria Aida Episcopo ha evidenziato il valore dell’evento, sottolineando come lo sport possa diventare strumento di solidarietà e coesione sociale, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità.

Parallelamente, spazio anche alla boxe con il Campionato Regionale Under 17, in programma dall’8 al 12 aprile al Palazzetto Taralli. Circa cento giovani atleti si sfideranno in una competizione articolata tra ottavi, quarti, semifinali e finali, con incontri previsti ogni giorno a partire dalle ore 18.

L’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta ha sottolineato come il tessuto sportivo cittadino si confermi dinamico e attrattivo, grazie alla collaborazione tra associazioni e istituzioni, con l’obiettivo di rilanciare il ruolo centrale di Foggia attraverso iniziative che uniscono sport e crescita sociale.

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