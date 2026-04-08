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FOGGIA FALLUCCHI Foggia, Vigili del Fuoco al Gino Lisa. Fallucchi (FDI) “Oggi si passa finalmente dalle parole ai fatti”

Fallucchi evidenzia come i 9 milioni di euro necessari siano finalmente destinati a interventi reali, grazie all’Accordo per la Coesione della Regione Puglia

Foggia, Vigili del Fuoco al Gino Lisa. Fallucchi (FDI) “Oggi si passa finalmente dalle parole ai fatti”

Anna Maria Fallucchi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Aprile 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – “Accolgo con soddisfazione il progetto per il distaccamento dei Vigili del Fuoco presso l’aeroporto Gino Lisa di Foggia”, dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Anna Maria Fallucchi, sottolineando il valore concreto di un risultato atteso da anni.

Fallucchi evidenzia come i 9 milioni di euro necessari siano finalmente destinati a interventi reali, grazie all’Accordo per la Coesione della Regione Puglia, sottoscritto il 29 novembre 2024 dal Governo e dalla Regione, e al lavoro dell’allora ministro Raffaele Fitto, oggi Commissario europeo: “Oggi si passa finalmente dalle parole ai fatti”, afferma il senatore.

Il distaccamento dei Vigili del Fuoco rappresenta, secondo Fallucchi, una condizione essenziale per rendere pienamente operativo lo scalo aeroportuale e favorirne lo sviluppo, frutto di anni di battaglie e di interlocuzioni costanti con tutte le istituzioni coinvolte.

Resta però una questione aperta sulla continuità territoriale: “Mentre sul distaccamento si registrano passi concreti, Foggia è ancora in attesa di risposte sul collegamento aereo. Nonostante annunci e iter avviati, il territorio attende ancora risultati concreti”, sottolinea Fallucchi.

“La Capitanata merita rispetto, attenzione e risultati. Continuerò a lavorare con la stessa determinazione finché anche sulla continuità territoriale non passeremo dalle parole ai fatti”, conclude il senatore di Fratelli d’Italia.

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