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FRANA PETACCIATO Frana a Petacciato, territorio isolato: “Nessuna via di collegamento da nord o da sud”

Autostrada, ferrovia e statale 16 risultano interrotte, rendendo di fatto l’area difficilmente raggiungibile

Frana a Petacciato, territorio isolato: “Nessuna via di collegamento da nord o da sud”

Frana a Petacciato - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Aprile 2026
Cronaca // Primo piano //

La frana che ha colpito Petacciato continua a provocare gravi disagi alla viabilità e ai collegamenti, con conseguenze che vanno ben oltre il territorio locale. A confermarlo è il sindaco Antonio Di Pardo, che descrive una situazione estremamente critica: autostrada, ferrovia e statale 16 risultano interrotte, rendendo di fatto l’area difficilmente raggiungibile.

Secondo il primo cittadino, il movimento franoso, esteso per circa quattro chilometri verso il mare, sembra essersi momentaneamente stabilizzato, ma il danno resta rilevante. “Non ci sono strade percorribili per chi arriva da nord o da sud”, ha sottolineato, evidenziando l’isolamento che coinvolge non solo il Molise ma anche i collegamenti con le regioni limitrofe.

La frana di Petacciato non è un fenomeno nuovo, ma presenta caratteristiche particolari. Si tratta di uno smottamento della costa che scivola progressivamente verso il mare, un processo lento ma costante che rende complessa ogni soluzione definitiva. Il sindaco la descrive come una presenza con cui il territorio è costretto a convivere, capace però di riattivarsi ciclicamente, anche a distanza di anni.

Le piogge intense degli ultimi giorni hanno contribuito ad aggravare la situazione, incidendo su un terreno già fragile e predisposto al movimento. L’ultimo episodio significativo risaliva al 2015, ma da allora, come evidenziato dallo stesso Di Pardo, gli interventi sono rimasti principalmente a livello progettuale, con studi, monitoraggi e installazione di sonde, senza però opere strutturali concrete.

Sono previsti interventi di mitigazione per circa 40 milioni di euro, che dovrebbero partire a breve e che includono sistemi per la raccolta delle acque in profondità, attraverso la realizzazione di pozzi. Tuttavia, resta la consapevolezza che si tratta di un fenomeno complesso, difficile da arrestare completamente.

Nel frattempo, il territorio continua a fare i conti con un’emergenza infrastrutturale di ampia portata, che rischia di avere ripercussioni durature su mobilità, economia e sicurezza dell’intera area.

Lo riporta ansa.it.

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