Frana di Petacciato, A14 ancora chiusa: deviati i mezzi pesanti

È in vigore dalla mezzanotte il divieto di transito per i mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate sull’autostrada A14, tra Val di Sangro e Vasto sud in direzione Bari. Il provvedimento, adottato da Autostrade per l’Italia in accordo con le autorità competenti, si somma alle chiusure già in corso per tutti i veicoli nei tratti Vasto sud-Termoli verso Bari e Poggio Imperiale-Vasto sud verso Pescara.

Le chiusure, disposte ieri, seguono l’attivazione del sistema di monitoraggio del fronte franoso di Petacciato, in Molise, e servono a garantire verifiche tecniche in sicurezza. I tecnici di Autostrade continuano a sorvegliare la frana, che non si è ancora stabilizzata, rendendo impossibile prevedere i tempi di riapertura del tratto. Al momento non si registrano code nelle due direzioni.

Per i veicoli leggeri in direzione Bari, si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Vasto sud, di percorrere la SS650 Trignina, seguire le indicazioni per Isernia/Campobasso e poi per Termoli, rientrando in A14 a Termoli. Per i veicoli leggeri verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, bisogna percorrere la SS16 fino a Termoli e poi la SS650 Trignina verso Vasto, con rientro in A14 a Vasto sud.

Per i mezzi pesanti e le lunghe percorrenze, Autostrade suggerisce, verso Bari, di transitare sulla A1 Milano-Napoli, poi sulla A16 Napoli-Canosa e proseguire verso Bari. In direzione opposta, da Bari, il percorso consigliato è la A16 Napoli-Canosa, immissione sulla A1 Milano-Napoli verso Roma e prosecuzione lungo la A1.

Lo riporta ansa.it.