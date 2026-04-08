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Home // Capitanata // Frana di Petacciato, Ciciliano: “Si sta fermando, possibile ripristino in tempi brevi”

CICILIANO PETACCIATO Frana di Petacciato, Ciciliano: “Si sta fermando, possibile ripristino in tempi brevi”

"Ci sarebbe la possibilità di ripristinare la viabilità ferroviaria e autostradale anche in tempi relativamente brevi"

Ciciliano, tre regioni non hanno flotta aerea antincendio

Ciciliano ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Aprile 2026
Capitanata // Capitanata-territorio //

PETACCIATO – La situazione della frana di Petacciato appare in miglioramento e si apre uno spiraglio per il ripristino della viabilità. A dirlo è il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, al termine del sopralluogo effettuato nell’area interessata dal movimento franoso e del vertice tenuto in Comune.

«Ci sarebbe la possibilità di ripristinare la viabilità ferroviaria e autostradale anche in tempi relativamente brevi», ha spiegato Ciciliano, sottolineando però la necessità di ulteriori verifiche.

«Bisogna essere certi che la frana si sia effettivamente fermata, come al momento sembra», ha aggiunto, evidenziando che le decisioni definitive saranno prese solo dopo il completamento delle valutazioni tecniche.

Secondo il capo della Protezione Civile, «la situazione appare un po’ migliore rispetto a quella iniziale», anche se resta alta l’attenzione sul fronte di frana che nei giorni scorsi ha causato gravi disagi alla circolazione stradale e ferroviaria lungo la dorsale adriatica.

Ora si attendono gli esiti conclusivi delle analisi dei tecnici, fondamentali per stabilire tempi e modalità della riapertura delle infrastrutture.

Fonte: ANSA Puglia

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