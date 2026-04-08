Freddato al telefono a 22 anni: svolta sul caso Abiuso, tre accusati di omicidio mafioso

BARI – A oltre vent’anni dal delitto, la Direzione distrettuale antimafia di Bari chiede il processo per tre presunti responsabili dell’omicidio di Danilo Abiuso, il 22enne ucciso a Valenzano la sera del 14 novembre 2003.

Si tratta di Luigi Guglielmi, Giovanni Partipilo e Francesco Luigi Frasca, ritenuti dagli inquirenti gli esecutori materiali del delitto maturato, secondo l’accusa, nell’ambito della faida tra i clan mafiosi Di Cosola e Strisciuglio.

L’omicidio era rimasto irrisolto per oltre 22 anni. La svolta è arrivata nel febbraio scorso, quando i carabinieri, al termine di nuove indagini coordinate dal pm Domenico Minardi, hanno individuato i presunti responsabili.

Guglielmi e Partipilo sono stati arrestati e si trovano tuttora detenuti, mentre per Frasca il gip non ha disposto misure cautelari, non ritenendo sussistenti le esigenze.

L’udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 5 maggio davanti al gup Giuseppe De Salvatore. Per tutti e tre l’accusa è di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dal metodo mafioso e dalla minorata difesa della vittima. Guglielmi è ritenuto anche il mandante.

Secondo la ricostruzione investigativa, la sera del delitto Abiuso fu avvicinato da un commando mentre si trovava in auto, al telefono con una ragazza, e venne colpito da almeno otto proiettili di pistola.

Alla base dell’omicidio ci sarebbe una lunga catena di violenze maturate nel contesto della contrapposizione tra i due clan. Gli inquirenti ricostruiscono che nel 2000 lo stesso Abiuso avrebbe partecipato al ferimento di Guglielmi, colpito all’addome. L’episodio sarebbe stato legato a questioni personali, in particolare all’interesse di uno dei componenti del commando per la moglie di Guglielmi.

Nel 2003, inoltre, nel quartiere Carbonara di Bari fu ucciso per errore Gaetano Marchitelli, colpito da un proiettile vagante. Tra i responsabili figurerebbero Partipilo e Frasca. Il giorno successivo, la sorella sedicenne di Guglielmi venne aggredita da un esponente del clan Strisciuglio per alcune rivelazioni sul delitto.

Da quel momento, secondo gli investigatori, Guglielmi avrebbe deciso di passare con il clan Di Cosola, con cui aveva legami familiari, maturando l’intenzione di vendicarsi sia dell’agguato subito anni prima sia delle successive violenze.

Determinanti per la riapertura e lo sviluppo delle indagini sono state le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, oltre all’istanza presentata dai familiari della vittima, estranei alle dinamiche criminali, assistiti dall’avvocato Roberto Loizzo.

Fonte: ANSA Puglia