FOGGIA, 7 aprile 2026 – La provincia di Foggia, tra le più importanti aree produttive di grano duro in Europa, deve poter contare su un ruolo più forte e incisivo nei processi decisionali che riguardano il comparto cerealicolo. È la posizione espressa dal gruppo degli stoccatori di materie prime rappresentati da Confcommercio Foggia, che richiama l’attenzione sul funzionamento della Commissione Unica Nazionale (CUN) del grano duro.

Lo strumento, introdotto con l’obiettivo di assicurare maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi, presenta oggi – secondo gli operatori – alcune criticità legate sia alla rappresentatività sia all’efficacia operativa.

“Foggia rappresenta un pilastro del sistema cerealicolo nazionale, con una vocazione storica e una capacità produttiva riconosciuta a livello europeo. È quindi fondamentale che il territorio sia adeguatamente rappresentato nei luoghi in cui si determinano gli equilibri del settore”, dichiara Lello Vocale, presidente dell’Unione.

Al centro della riflessione c’è il passaggio dal precedente sistema di rilevazione del prezzo del grano, affidato alla Borsa Merci Telematica di Foggia presso la Camera di Commercio, all’attuale configurazione della CUN. In passato, sottolinea Vocale, il confronto avveniva con la partecipazione diretta di tutti gli operatori della filiera, presenti in qualità di commissari.

“Si trattava di un modello che garantiva un confronto ampio e una rappresentanza diffusa. L’attuale configurazione della CUN, invece, prevede esclusivamente rappresentanti della parte agricola e industriale, escludendo figure fondamentali come gli stoccatori e gli operatori dell’intermediazione, da sempre parte integrante delle dinamiche del comparto”, aggiunge.

Secondo Confcommercio Foggia, in un mercato sempre più complesso e influenzato da fattori internazionali, diventa indispensabile rafforzare il dialogo tra tutti gli attori della filiera. Da qui la richiesta di strumenti capaci di favorire inclusività, trasparenza e una reale condivisione delle scelte.

L’auspicio espresso dagli operatori è che si apra al più presto un confronto costruttivo sull’attuale assetto della Commissione, in grado di valorizzare il contributo di tutte le componenti del settore e di riconoscere il ruolo strategico della provincia di Foggia nel panorama cerealicolo nazionale.

Resta fermo, infine, un principio di fondo: il prezzo del grano è determinato dalle dinamiche di domanda e offerta su scala globale. Proprio per questo, ogni strumento istituzionale chiamato a regolare o accompagnare il mercato deve essere in grado di farlo in modo equilibrato, efficace e realmente aderente alla complessità del comparto.