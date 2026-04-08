“I Viaggi del Piccolo Principe”: musica, teatro e poesia all’Auditorium Santa Chiara di Foggia

FOGGIA – Sabato 11 aprile, alle ore 19, l’Auditorium Santa Chiara ospiterà il penultimo appuntamento dell’XI edizione di Musica Felix 2026 con lo spettacolo “I Viaggi del Piccolo Principe”, liberamente ispirato al celebre racconto di Antoine de Saint-Exupéry. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Apulia Felix con il sostegno del Ministero della Cultura.

Lo spettacolo è una produzione multidisciplinare in cui musica, parola e clownerie si fondono, trasformando il palco in un universo sospeso tra pianeti e sogni. Al centro della scena, un baule “infinito” dà vita ai pianeti, ai personaggi e ai desideri del Piccolo Principe. Cappelli da volpe, mappe, lanterne e corone creano uno spazio poetico e suggestivo, capace di parlare a spettatori di ogni età, ricordando che “l’essenziale è invisibile agli occhi”.

La colonna sonora dal vivo completa l’esperienza narrativa, con brani di Claude Debussy, Maurice Ravel, Erik Satie, Georges Bizet e Paul Dukas, che ricreano la raffinata atmosfera della Francia che ha ispirato Saint-Exupéry.

Il cast riunisce eccellenze teatrali e musicali: Giampiero Mancini, attore e regista, interpreta il narratore-pilota e cura la drammaturgia; Gianfranco Massimini veste i panni del Piccolo Principe, mentre Giulia Pellicciaro interpreta tutti gli altri personaggi. Sul piano musicale, Dino De Palma, violinista di fama internazionale, dialoga con gli attori attraverso il suo virtuosismo, mentre Angelo Nasuto, pianista foggiano pluripremiato, completa l’ensemble offrendo un raffinato tappeto sonoro di impressionismo francese.

Lo spettacolo promette una serata di meraviglia, capace di risvegliare il bambino che è in ciascuno di noi attraverso la magia della musica e della fantasia.

Ultimi biglietti disponibili a €15, in vendita sabato 11 aprile dalle ore 18 presso l’Auditorium Santa Chiara.