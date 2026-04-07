Assunzioni, tante idee per arredare e una promozione eccezionale con sconti fino al 75% su oltre 1.500 articoli per l’apertura del nuovo punto vendita in Puglia della catena danese di articoli per la casa in puro stile scandinavo.

JYSK, la catena danese di articoli per la casa in stile scandinavo, venerdì 17 aprile alle ore 10, inaugura a San Severo, in via Soccorso 398, il suo 5° negozio in Puglia e 112° in Italia. La nuova apertura rappresenta un traguardo importante per JYSK e conferma il costante impegno e investimento dell’azienda nel mercato italiano, in particolare in Puglia.

Per celebrare l’evento, JYSK – nota per il concept “Scandinavian Sleeping & Living” – accoglie i clienti con una promozione speciale, valida fino al 22 aprile, con sconti fino al 75% su oltre 1.500 articoli selezionati per la casa, tra cui mobili, tessili, complementi d’arredo, cuscini, materassi e biancheria da letto. Inoltre, per tutta la durata della campagna di apertura sarà attivo uno sconto extra del 20% su un articolo a scelta.

Il nuovo JYSK di San Severo è progettato secondo lo Store Concept 3.0, il format internazionale che caratterizza tutte le nuove aperture del brand e offre un’esperienza di acquisto moderna e ispirazionale. Il layout facilita la navigazione tra gli spazi e valorizza le proposte in puro stile scandinavo, comprese le novità outdoor per arredare gli spazi all’aperto come se fossero un’estensione del living. La tendenza, sempre più diffusa, si riflette nella Collezione JYSK Garden 2026, dove set lounge, divani e grandi tavoli da pranzo diventano i protagonisti di balconi, terrazzi e giardini.

Presente in tutte le 20 regioni italiane, JYSK Italia continua a sostenere la propria espansione con oltre cento posizioni aperte su tutto il territorio nazionale. In Puglia sono attualmente ricercati Sales Assistant per lo store di Taranto e Referente Logistico per quello di Altamura e anche Referente Logistico e Sales Assistant per la prossima apertura a Modugno (BA).

Con 112 negozi e oltre 1.000 dipendenti, JYSK Italia riconosce nella propria forza vendita uno dei principali fattori di successo. A confermarlo è la Certificazione Top Employers Italia, ottenuta per il terzo anno consecutivo a gennaio 2026, che riconosce l’eccellenza nelle politiche di gestione delle risorse umane. Il riconoscimento è stato assegnato dal Programma Top Employers, che certifica circa 2.500 aziende in 131 Paesi.

In precedenza, JYSK aveva inoltre ottenuto la certificazione UNI PdR 125:2022 per la parità di genere, risultato di un impegno costante sulle tematiche Diversity, Equity & Inclusion, sostenuto da processi strutturati di people management e da un forte senso di appartenenza dei collaboratori.

“La nuova apertura a San Severo rappresenta un traguardo strategico molto importante, che ci consente di rafforzare ulteriormente la nostra posizione in Puglia. La nostra ambizione è essere la prima scelta sia per chi acquista sia per chi cerca opportunità di lavoro nel mondo del retail“, afferma Cesare Bailo, Amministratore Delegato e Country Director di JYSK Italia. “Crediamo che le persone siano la chiave del nostro successo: per questo offriamo un ambiente di lavoro attrattivo, opportunità di crescita e nuove sfide. Nell’ultimo anno abbiamo celebrato i 15 anni di JYSK in Italia, completato la presenza in tutte le regioni, ottenuto importanti riconoscimenti e registrato una crescita di vendite e notorietà del brand, grazie al lavoro di squadra di tutte le nostre persone“.

Emblema dello stile scandinavo, JYSK Italia ha recentemente conquistato il terzo posto nella categoria “Arredamento Living e Soggiorno” nell’indagine Italy’s Best Customer Service 2025/2026, realizzata da L’Economia del Corriere della Sera in collaborazione con Statista.

Nel 2024/25, JYSK Italia ha registrato il miglior risultato della sua storia, con un fatturato di 152,3 milioni di euro, in crescita del 24,5% rispetto all’anno precedente. Nello stesso periodo (1° settembre 2024 – 31 agosto 2025) l’azienda ha aperto 14 nuovi negozi e realizzato 19 interventi tra nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti e restyling secondo lo Store Concept 3.0.

JYSK San Severo

· Grande apertura: venerdì 17 aprile, ore 10 – 20.00

· Indirizzo: via Soccorso 398, 71016 San Severo, FG

Altri store in Puglia: JYSK Altamura, JYSK Massafra, JYSK San Cesario di Lecce, JYSK Taranto

CARRIERA IN JYSK

· Tutte le posizioni aperte: lavoro.jysk.it

JYSK Italia | Anno finanziario 2024/25 (FY25 01.09.24 – 31.08.25) in numeri:

Fatturato: 152,3 milioni di euro

Crescita del fatturato: +24,5%

Nuovi negozi: 14

Interventi sui negozi, oltre alle nuove aperture (trasferimenti in nuove location, ampliamenti di negozi esistenti e restyling al più recente store concept 3.0): 19

JYSK – Scandinavian Sleeping & Living

JYSK è un retailer internazionale di arredamento per la casa con radici scandinave che rende facile arredare ogni ambiente di qualsiasi casa e giardino. Con oltre 3.600 negozi e online shop in 50 Paesi, JYSK propone sempre grandi offerte e un servizio competente a portata di mano, indipendentemente da come i clienti scelgano di fare acquisti. Il fondatore Lars Larsen ha aperto il suo primo negozio in Danimarca nel 1979. Oggi, JYSK impiega 34.000 collaboratori. JYSK fa parte del Lars Larsen Group, a conduzione familiare, che nell’anno finanziario 2024/25 ha registrato un fatturato totale di 6,2 miliardi di EUR.

Per maggiori informazioni sui prodotti JYSK: JYSK.it

Per maggiori informazioni sull’azienda JYSK: JYSK.com

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