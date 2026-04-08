Arriva sulle coste del Gargano la nave oceanografica Gaia Blu del Consiglio Nazionale delle Ricerche, impegnata nella spedizione scientifica Chart-25. Dal 10 aprile al 30 maggio l’imbarcazione condurrà indagini geofisiche e geotecniche nelle acque della provincia di Foggia.

A disciplinare le attività è un’ordinanza della Capitaneria di Porto di Manfredonia, che impone alle altre unità navali il rispetto di una distanza minima di sicurezza di 0,5 miglia nautiche dalla nave durante le operazioni.

Considerata il fiore all’occhiello della flotta scientifica del Cnr, Gaia Blu è dotata di tecnologie avanzate per il rilievo batimetrico, capaci di restituire immagini estremamente dettagliate dei fondali marini. Con i suoi 84 metri di lunghezza e oltre 2.000 tonnellate di stazza, rappresenta una delle piattaforme di ricerca più sofisticate a livello internazionale. La nave è stata donata dallo Schmidt Ocean Institute.

La missione Chart-25 rientra nell’ambito della geologia marina e si inserisce in un più ampio programma di ricerca che vede quattro diverse campagne scientifiche attive nelle acque pugliesi.

Tra queste, il progetto Pages, finalizzato a valutare lo stato di salute dell’ambiente marino, il programma Safe che analizza la sismotettonica della placca adriatica, e l’iniziativa Emso-SA 2026, che studia le variazioni a lungo termine dell’Adriatico in relazione ai cambiamenti climatici. Completa il quadro il progetto Trace, dedicato allo studio della geodinamica della placca adriatica attraverso esperimenti sismici passivi.

L’arrivo della Gaia Blu rappresenta un’importante occasione per approfondire la conoscenza dei fondali dell’Adriatico meridionale e contribuire alla ricerca scientifica su ambiente, clima e dinamiche geologiche del territorio.

Lo riporta foggiatoday.it.