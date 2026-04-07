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Home // Attualità // L’artista Nicoletta Lauriola a Matera: Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026

NICOLETTA LAURIOLA L’artista Nicoletta Lauriola a Matera: Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026

Un percorso interculturale e simbolico che,in questa occasione,celebra la cultura dell'isoa di Malta

L'artista Nicoletta Lauriola a Matera:Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026

L'artista Nicoletta Lauriola a Matera:Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Aprile 2026
Attualità // Manfredonia //

Il 17 aprile 2026 la città ospiterà la mostra personale dell’artista Nicoletta Lauriola, figura di spicco nel panorama della pittura e del restauro di arte sacra.

Originaria di San Giovanni Rotondo, Lauriola è riconosciuta per la sua profonda sensibilità spirituale, che le è valsa l’appellativo di “Una voce per la spiritualità”,nonchè per il suo impegno come Presidente dell’Associazione Internazionale “Acceptus Mundi Onlus”.

L’evento si inserisce nel prestigioso contesto di “Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026” e rientra nel ciclo di iniziative “Cene del Mediterraneo”, promosso dal Dott.Dino Nicolia, funzionario della Commissione Europea di Bruxelles e Presidente di MEDinLUCANIA.

Un percorso interculturale e simbolico che, in questa occasione, celebra la cultura dell’isoa di Malta. La mostra rappresenta un’importante occasione per conoscere da vicino il lavoro dell’artista, capace di coniugare rigore tecnico e intensa espressività.

Le sue opere raccontano un dialogo profondo tra arte e spiritualità, mentre il suo lavoro nel restauro si distingue per una cura meticolosa e rispettosa, quasi intima, delle opere sacre.

“Metto a nudo la mia anima: con i miei colori esprimo l’eleganza dell’opera, riuscendo a trasmettere la profondità del mio talento.In ogni restauro accarezzo con amore ogni minima lesione, come se volessi curare le ferite del Signore. Solo così riesco a dare il meglio di me stessa”, afferma l’artista.

La mostra si terrà presso l’elegante “Hotel San Domenico al Piano”di Matera,cornice raffinata per un evento che si preannuncia di grande valore artistico e culturale.

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