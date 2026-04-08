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LUCERA CHIESA Lucera, chiesa chiusa dopo il terremoto: rischio strutturale a San Giovanni Battista

Ordinanza urgente del sindaco: vietato l’accesso ai fedeli fino alla messa in sicurezza

Lucera, chiesa chiusa dopo il terremoto: rischio strutturale a San Giovanni Battista

Lucera, chiesa chiusa dopo il terremoto: rischio strutturale a San Giovanni Battista - Fonte Immagine: visitlucera.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
8 Aprile 2026
cronaca // Foggia //

Resta chiusa la chiesa di San Giovanni Battista a Lucera dopo i danni causati dalla scossa di terremoto del 4 aprile. Con un’ordinanza contingibile e urgente, il sindaco ha disposto l’immediata inibizione dell’accesso e dell’utilizzo del luogo di culto, a tutela della pubblica e privata incolumità. Le verifiche effettuate dai Vigili del fuoco e dai tecnici comunali hanno evidenziato la presenza di microlesioni diffuse all’interno della struttura, in particolare sulle navate e su un arco della cantoria.

Il provvedimento impone alla parrocchia di nominare entro dieci giorni un tecnico abilitato, incaricato di effettuare accertamenti approfonditi sullo stato dell’edificio e di definire gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Tra le attività previste, analisi del quadro fessurativo, eventuali prove di laboratorio, progettazione degli interventi di consolidamento e, in caso di pericolo imminente, realizzazione di opere provvisionali.

Solo al termine dei lavori e con certificazione di idoneità statica sarà possibile procedere alla riapertura della chiesa.

L’ordinanza prevede inoltre sanzioni e responsabilità in caso di inottemperanza, con possibili conseguenze anche penali. Un provvedimento necessario, sottolinea l’amministrazione, per garantire la sicurezza dei cittadini e preservare un edificio di valore storico e religioso.

A cura di Giovanna Tambo.

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