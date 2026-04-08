Lucera, scuola “Manzoni”: aggiudicati i lavori di riqualificazione strutturale

LUCERA – Prosegue l’iter amministrativo per il miglioramento dell’edilizia scolastica cittadina. Con determinazione dirigenziale n. 63 del 7 aprile 2026, il IV Settore Lavori Pubblici del Comune di Lucera ha dichiarato l’efficacia dell’aggiudicazione relativa ai lavori di riqualificazione funzionale e miglioramento strutturale dell’edificio scolastico “Alessandro Manzoni”.

Il provvedimento rappresenta un passaggio chiave nella procedura, in quanto consente il passaggio dalla fase di gara a quella esecutiva. L’atto, infatti, certifica la verifica dei requisiti dell’operatore economico aggiudicatario, come previsto dall’articolo 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), e approva contestualmente lo schema di contratto.

L’intervento, identificato dal CUP F22B24000400001 e dal CIG BAEC3C0A84, riguarda nello specifico l’unità strutturale US3 del plesso scolastico e si inserisce nel più ampio programma di messa in sicurezza e adeguamento delle strutture educative comunali. Le risorse derivano dai fondi dell’8 per mille destinati all’edilizia scolastica, misura nazionale finalizzata al miglioramento degli edifici pubblici destinati all’istruzione.

Dal punto di vista amministrativo, la determinazione prende atto dei precedenti passaggi, tra cui l’approvazione del progetto e l’indizione della gara, e procede alla rimodulazione del quadro economico a seguito dell’esito dell’affidamento. Il tutto nel solco degli strumenti di programmazione finanziaria dell’ente, in particolare il bilancio di previsione 2025-2027 e i relativi aggiornamenti approvati dal Consiglio comunale.

Con l’efficacia dell’aggiudicazione, si apre ora la fase operativa che porterà alla stipula del contratto e all’avvio dei lavori. L’obiettivo è migliorare le condizioni strutturali e funzionali dell’edificio, garantendo maggiore sicurezza e qualità degli spazi destinati alla didattica.

L’intervento si inserisce in una strategia più ampia dell’amministrazione comunale orientata alla valorizzazione del patrimonio scolastico, considerato un asset centrale per la comunità e per le future generazioni.

A cura di Giovanna Tambo.