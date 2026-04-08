In vista dell’ufficializzazione della data di riapertura parziale della Biblioteca, il Comitato comunica lo svolgimento di un nuovo sopralluogo alla presenza dell’assessora Silvia Miglietta.

Il Comitato per la riapertura della Biblioteca “La Magna Capitana”, dopo l’incoraggiante incontro del 3 marzo scorso, è in attesa di un secondo e decisivo appuntamento con l’assessora regionale Silvia Miglietta, previsto prima del 25 aprile.

Foggia, 8 aprile 2026 – Nel corso di un sopralluogo svoltosi lo scorso 3 marzo, una delegazione del Comitato ha incontrato l’assessora regionale alla Cultura e alle Biblioteche, Silvia Miglietta, per verificare lo stato di avanzamento del cantiere avviato il 2 febbraio. Alla presenza della direttrice della Biblioteca, dott.ssa Gabriella Berardi, del direttore dei lavori, ing. Vito Sciruicchio, di rappresentanti dell’impresa appaltatrice e dell’amministrazione comunale di Foggia, è stata prospettata la riapertura del piano rialzato, del primo e del secondo piano entro il mese di aprile, e dell’intera struttura (compreso il piano seminterrato) entro agosto-settembre.

Tra le principali opere in corso si segnalano l’installazione di un sistema antincendio ad aerosol ai sali di potassio, sicuro per il patrimonio librario, la sostituzione degli infissi non certificati e l’introduzione di sistemi automatizzati per l’evacuazione dei fumi. Parallelamente, utilizzando le economie derivanti dal ribasso d’asta, Regione e Provincia hanno avviato l’iter per la regolarizzazione della situazione catastale del compendio immobiliare, che fino al mese scorso risultava non accatastato.

Nel corso dell’incontro è stato ribadito il valore strategico della Biblioteca per la città di Foggia e per l’intera Capitanata, quale presidio culturale di riferimento a livello nazionale. In vista della riapertura, è stata inoltre proposta l’organizzazione di un evento pubblico per restituire simbolicamente lo spazio alla comunità.

«Ora aspettiamo solo la notizia più importante, ossia quella della data di riapertura di alcune sezioni della Biblioteca, che auspichiamo possa essere comunicata ufficialmente dalla Regione Puglia nel corso del prossimo incontro, che si svolgerà molto probabilmente nelle prossime due settimane. A poco più di un anno dall’inizio della mobilitazione portata avanti dal Comitato per la riapertura della Biblioteca e dalla cittadinanza, speriamo di poter comunicare nel più breve tempo possibile questa importante notizia per la città e per tutta la provincia», dichiarano i referenti del Comitato, Luciano Beneduce e Mario Nobile.