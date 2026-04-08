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MONTI DAUNI Maltempo sui Monti Dauni, Roseto isolata: scuole chiuse e collegamenti interrotti

A Roseto Valfortore, piccolo centro di circa mille abitanti, la situazione resta critica: questa mattina le scuole sono rimaste chiuse

Maltempo sui Monti Dauni, Roseto isolata: scuole chiuse e collegamenti interrotti

Maltempo sui Monti Dauni - Fonte Immagine: rainews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

Disagi e isolamento per diversi comuni del Foggiano dopo l’ondata di maltempo che ha colpito i Monti Dauni. A Roseto Valfortore, piccolo centro di circa mille abitanti, la situazione resta critica: questa mattina le scuole sono rimaste chiuse e circa 25 studenti non hanno potuto riprendere le lezioni.

Il paese è isolato dalla sera del 2 aprile a causa del crollo di un tratto della carreggiata sulla strada provinciale 130, principale collegamento con la pianura e con Foggia. Già il giorno precedente era stata interdetta anche la provinciale 129 verso Biccari, colpita da frane e smottamenti provocati dalle piogge intense.

A fronte dell’impossibilità per docenti e personale scolastico di raggiungere il centro, la sindaca Lucilla Parisi ha disposto la chiusura dell’istituto comprensivo, che avrebbe dovuto riaprire proprio oggi dopo le festività pasquali. Disagi anche per gli studenti diretti a Lucera, impossibilitati a spostarsi.

Nel frattempo, proseguono gli interventi per ripristinare la viabilità, con i tecnici al lavoro sulla provinciale 129 e il tentativo di realizzare una bretella provvisoria attraverso una strada intercomunale. L’obiettivo è ristabilire almeno un collegamento minimo già nelle prossime ore.

Situazione complessa anche a Faeto, dove sono in corso lavori sulla provinciale 125, che collega il paese a Castelluccio Valmaggiore e alla rete viaria verso Lucera e Foggia. Qui, grazie al supporto delle Ferrovie del Gargano, è stato possibile garantire il trasporto di una ventina di studenti fino a Castelluccio, permettendo loro di proseguire poi verso le scuole superiori.

Il sindaco Michele Pavia ha sottolineato la necessità di interventi rapidi per la riapertura delle strade, ma anche l’urgenza, una volta superata l’emergenza, di una verifica approfondita del rischio idrogeologico. Le frane hanno infatti compromesso ulteriori collegamenti, come la provinciale 128, aggravando l’isolamento dell’area.

Lo riporta ansa.it.

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