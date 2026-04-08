Manfredonia, allarme in Piazza Duomo: calcinacci dal cornicione e fontane nel degrado. Interrogazione urgente in Comune

MANFREDONIA – Calcinacci caduti dal cornicione sovrastante la statua di Papa Giovanni XXIII e due fontane monumentali in stato di abbandono, tra rifiuti, acqua stagnante e cattivi odori. È questo il quadro denunciato dal consigliere comunale Giuseppe Marasco, che l’8 aprile 2026 ha presentato un’interrogazione urgente con richiesta di risposta scritta e orale al sindaco e alla giunta comunale di Manfredonia.

Al centro della segnalazione c’è Piazza Papa Giovanni XXIII, nota come Piazza Duomo, uno dei luoghi simbolo della città, quotidianamente frequentato da residenti, fedeli e turisti. Secondo quanto riportato nell’atto consiliare, nella giornata di oggi si sarebbe verificato il distacco di consistenti porzioni di intonaco e calcinacci dal cornicione che sovrasta la statua dedicata a Papa Giovanni XXIII, con conseguente rischio per la pubblica incolumità.

Nell’interrogazione, Marasco parla di una situazione riconducibile a un evidente stato di mancata manutenzione, sottolineando il pericolo per cittadini e visitatori in un’area centrale sotto il profilo storico, religioso e sociale.

Ma la denuncia non si ferma qui. Il consigliere richiama anche le condizioni delle due fontane monumentali collocate ai lati della statua. Una, riferisce, sarebbe priva di acqua e colma di rifiuti; l’altra, pur essendo piena, presenterebbe acqua stagnante e verdastra, senza alcun funzionamento, con la presenza di rifiuti, esalazioni maleodoranti e una possibile proliferazione di larve di zanzara.

Una condizione che, secondo il firmatario dell’interrogazione, compromette non solo il decoro urbano e l’immagine della città, ma anche la sicurezza e l’igiene pubblica in uno dei punti più rappresentativi di Manfredonia.

Nel documento indirizzato al sindaco, alla giunta, al presidente del consiglio comunale e, per conoscenza, ai dirigenti dei settori competenti e al comandante della polizia locale, vengono posti diversi quesiti all’amministrazione. In particolare, Marasco chiede se il Comune fosse già a conoscenza dello stato di ammaloramento del cornicione, quali verifiche tecniche siano state eseguite negli ultimi due anni e quali interventi urgenti si intendano adottare per mettere in sicurezza l’area.

Tra i punti sollevati anche il mancato funzionamento delle fontane, l’eventuale esecuzione di interventi di disinfestazione antilarvale, l’esistenza di un piano di manutenzione programmata per monumenti e arredi urbani di Piazza Duomo e le risorse stanziate nel bilancio comunale 2025-2026. Il consigliere chiede inoltre di valutare l’installazione di recinzioni provvisorie e cartelli di pericolo fino al completamento della messa in sicurezza.

Nell’atto viene richiamato anche il quadro normativo di riferimento: dall’articolo 54 del Testo unico degli enti locali, che attribuisce al sindaco responsabilità in materia di tutela della pubblica incolumità, fino all’articolo 677 del codice penale, relativo all’omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina.

Marasco conclude chiedendo una risposta scritta nei termini previsti dal regolamento e l’inserimento dell’interrogazione all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale per la discussione orale.