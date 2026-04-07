Edizione n° 6029

BALLON D'ESSAI

SESSO SPIAGGIA // Sesso “bollente” in spiaggia a Pasqua: denunciati per atti osceni
7 Aprile 2026 - ore  12:14

CALEMBOUR

DI VENERE // Tragedia al Di Venere: muore a 43 anni dopo aver perso i gemelli, lutto a Ceglie Messapica
7 Aprile 2026 - ore  12:35

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, calcinacci dalla Cattedrale: segnalata una rottura sulla balconata della statua di Giovanni XXIII

CATTEDRALE CALCINACCI Manfredonia, calcinacci dalla Cattedrale: segnalata una rottura sulla balconata della statua di Giovanni XXIII

Sarebbero visibili segni evidenti di deterioramento nella parte superiore della struttura, con frammenti di materiale finiti sul marciapiede sottostante.

Manfredonia, calcinacci dalla Cattedrale: segnalata una rottura sulla balconata della statua di Giovanni XXIII

Manfredonia, calcinacci dalla Cattedrale: segnalata una rottura sulla balconata della statua di Giovanni XXIII

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Aprile 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Preoccupazione per lo stato di conservazione di una parte della Cattedrale di Manfredonia, in Piazza Duomo. Alcuni cittadini hanno segnalato il distacco di calcinacci provenienti dalla zona della balconata su cui è collocata la statua di Papa Giovanni XXIII.

Secondo quanto documentato da immagini inviate alla nostra redazione da un lettore che ha chiesto di rimanere anonimo, sarebbero visibili segni evidenti di deterioramento nella parte superiore della struttura, con frammenti di materiale finiti sul marciapiede sottostante.

Le fotografie mostrano detriti sparsi a terra lungo il perimetro della recinzione, in un’area frequentata quotidianamente da residenti e turisti. Il punto interessato si trova in prossimità dell’ingresso della Cattedrale, uno dei luoghi simbolo della città.

La segnalazione riaccende l’attenzione sulla necessità di monitoraggi costanti e interventi di manutenzione sugli edifici storici, al fine di garantire la sicurezza pubblica e preservare il patrimonio architettonico.

Al momento non si registrano feriti né ulteriori danni, ma si auspica un rapido intervento da parte degli enti competenti per verificare le condizioni della struttura e mettere in sicurezza l’area.

Stato Quotidiano continuerà a seguire gli sviluppi della vicenda.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Il mondo spezza tutti e poi molti sono forti proprio nei punti spezzati. (Ernest Hemingway)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO