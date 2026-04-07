Manfredonia, calcinacci dalla Cattedrale: segnalata una rottura sulla balconata della statua di Giovanni XXIII

MANFREDONIA – Preoccupazione per lo stato di conservazione di una parte della Cattedrale di Manfredonia, in Piazza Duomo. Alcuni cittadini hanno segnalato il distacco di calcinacci provenienti dalla zona della balconata su cui è collocata la statua di Papa Giovanni XXIII.
Secondo quanto documentato da immagini inviate alla nostra redazione da un lettore che ha chiesto di rimanere anonimo, sarebbero visibili segni evidenti di deterioramento nella parte superiore della struttura, con frammenti di materiale finiti sul marciapiede sottostante.
Le fotografie mostrano detriti sparsi a terra lungo il perimetro della recinzione, in un’area frequentata quotidianamente da residenti e turisti. Il punto interessato si trova in prossimità dell’ingresso della Cattedrale, uno dei luoghi simbolo della città.
La segnalazione riaccende l’attenzione sulla necessità di monitoraggi costanti e interventi di manutenzione sugli edifici storici, al fine di garantire la sicurezza pubblica e preservare il patrimonio architettonico.
Al momento non si registrano feriti né ulteriori danni, ma si auspica un rapido intervento da parte degli enti competenti per verificare le condizioni della struttura e mettere in sicurezza l’area.
Stato Quotidiano continuerà a seguire gli sviluppi della vicenda.