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MANFREDONIA POLIZIA Manfredonia celebra il 174° Anniversario della Polizia di Stato: cerimonia al Castello Svevo

L’evento rappresenta un momento di grande valore istituzionale e simbolico, volto a celebrare l’impegno quotidiano delle forze dell'ordine

Manfredonia celebra il 174° Anniversario della Polizia di Stato: cerimonia al Castello Svevo

Manfredonia celebra il 174° Anniversario della Polizia di Stato: cerimonia al Castello Svevo - Fonte Immagine: ilfattodelgargano.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
8 Aprile 2026
Eventi // Manfredonia //

MANFREDONIA – Si terrà venerdì 10 aprile 2026, alle ore 11:00, nella suggestiva cornice del Castello Svevo Angioino Aragonese, la cerimonia ufficiale per il 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato. L’evento rappresenta un momento di grande valore istituzionale e simbolico, volto a celebrare l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato al servizio della sicurezza dei cittadini e della tutela della legalità.

Alla cerimonia prenderanno parte autorità civili, militari e religiose, oltre ai rappresentanti delle istituzioni locali e della società civile. Nel corso della manifestazione saranno ripercorse le attività svolte dalla Polizia di Stato sul territorio, con particolare attenzione ai risultati conseguiti nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità.

Non mancheranno momenti di riconoscimento per gli operatori che si sono distinti per meriti di servizio, a testimonianza del valore e della dedizione che caratterizzano l’operato del corpo.

A cura di Giovanna Tambo.

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