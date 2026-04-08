Passo avanti decisivo per il progetto “Lama Scaloria” a Manfredonia: il Comune ha aggiudicato l’appalto integrato per la realizzazione degli interventi di sicurezza idraulica e mobilità sostenibile. L’opera, finanziata nell’ambito dei programmi di sviluppo urbano sostenibile, ha visto la partecipazione di sette operatori economici nell’ambito di una gara pubblica. Ad aggiudicarsi i lavori è stata un’impresa locale – la “GIANNI ROTICE srl” con sede in Via Archimede snc, Manfredonia – che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, con un ribasso superiore al 25%. L’importo complessivo dell’appalto si attesta a circa 1,33 milioni di euro, esclusi IVA e oneri accessori.

Il progetto affonda le sue radici in un percorso avviato già nel 2018 con la candidatura ai finanziamenti regionali e proseguito negli anni con aggiornamenti tecnici, adeguamenti progettuali e nuove valutazioni, anche alla luce delle prescrizioni dell’Autorità di Bacino.

Negli ultimi mesi, l’amministrazione ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica e ha avviato la procedura di gara per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori. La procedura si è svolta tramite piattaforma telematica e ha previsto la valutazione sia degli aspetti tecnici sia dell’offerta economica. Dopo la verifica delle offerte e il controllo di congruità, è stata individuata l’impresa vincitrice.

L’intervento punta a migliorare la sicurezza idraulica dell’area e a promuovere soluzioni di mobilità sostenibile, con un impatto significativo sul territorio. Dal punto di vista finanziario, la spesa complessiva supera 1,47 milioni di euro considerando IVA e altri costi, coperti attraverso fondi già stanziati in bilancio e finanziamenti dedicati. Ora si passa alla fase operativa: stipula del contratto e avvio dei lavori, che rappresentano uno degli interventi più rilevanti nel piano di rigenerazione urbana della città.

A cura di Michele Solatia.