Cedimenti improvvisi, comparsa di fenditure e profonde lesioni sull’asfalto. I sensori predisposti sulla A14 hanno fatto scattare l’allerta: un fronte di circa quattro chilometri nel tratto autostradale della A14 Adriatica compreso tra Vasto e Poggio Imperiale. Dopo oltre dieci anni, in Molise si è riattivata la frana di Petacciato. Stop forzato dei treni sulla linea Bari-Foggia-Pescara. Disagi notevoli per automobilisti e passeggeri. La Protezione Civile annuncia tempi lunghi per il ripristino della circolazione. Oggi riunione al MIT.

Giuseppe Zingarelli

In Molise, dopo circa undici anni, si è “risvegliata” una frana storica: la frana di Petacciato. Altro effetto del maltempo della scorsa settimana, che aveva già provocato danni, paura e disagi alla circolazione automobilistica in seguito al crollo del ponte sul fiume Trigno, al confine tra Molise e Abruzzo.

A Petacciato, in provincia di Campobasso, è tornata così l’allerta, con la chiusura precauzionale temporanea dell’autostrada A14 nel tratto compreso tra Vasto Sud e Termoli, in entrambe le direzioni, della Statale 16 e della linea ferroviaria Bari-Pescara, interrotta tra Termoli e Montenero di Bisaccia. Le verifiche tecniche sono andate avanti per tutta la giornata.

La frana di Petacciato è attiva da 110 anni e, già in passato, lo scivolamento a valle del terreno aveva creato diversi problemi, tanto da portare, nel 2015, anche all’abbattimento di una decina di case.

Ieri, intorno all’ora di pranzo, i sistemi di monitoraggio predisposti sull’A14 hanno lanciato l’allerta dopo la comparsa di evidenti lesioni sull’asfalto. Il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha spiegato: «Il fronte della frana è molto lungo, circa, se non oltre, quattro chilometri: quindi un fronte lunghissimo. Si tratta di una frana storica di cui si era già perfettamente a conoscenza. Proprio perché il fronte è così ampio, la soluzione alternativa per la viabilità ordinaria, stradale e ferroviaria, è particolarmente difficile.

La situazione è effettivamente molto preoccupante, perché la frana si sta muovendo ed è, dal punto di vista morfologico, assai complessa. A breve non sarà facile ripristinare sia la viabilità stradale sia quella ferroviaria. È quindi necessario organizzare i flussi di traffico utilizzando la dorsale tirrenica; fondamentale la Napoli-Bari e la linea ferroviaria principale dell’Adriatico, attualmente ferma a Silvi a nord e a Termoli a sud.

L’alta velocità è deviata sulla Bologna-Roma e sulla Roma-Caserta-Foggia, con significative ripercussioni in termini di tempo per l’allungamento delle tratte. Le 50 persone evacuate sono, in questo momento, quelle che ci preoccupano di più.

Ci sarà una seconda valutazione del professor Casali, docente ordinario di Geologia applicata all’Università di Firenze, centro di competenza del Dipartimento della Protezione Civile, e dell’Università di Chieti con il professor Sciarra, in modo da avere una prima valutazione effettiva della consistenza del movimento franoso. Sulla base di questa, sarà necessario ragionare per trovare soluzioni definitive nel lungo periodo e temporanee nel breve.

Ripeto: la situazione è particolarmente complessa e la tempistica è lunga. Occorreranno più di qualche settimana, se non addirittura qualche mese, per ripristinare la viabilità. Non ci si può aspettare un ripristino immediato, nel giro di cinque o sette giorni. Stiamo parlando di un fronte frana lungo quattro chilometri e la linea ferroviaria ci passa dentro. Finché la frana non si ferma, non sarà possibile effettuare alcun tipo di ripristino infrastrutturale. I tempi, inevitabilmente, saranno molto lunghi».

Nel pomeriggio di ieri, alla stazione ferroviaria di Foggia, la sospensione dei treni ha causato parecchi disagi. Circa 200 viaggiatori sono rimasti bloccati dalle ore 13:45 nello scalo ferroviario foggiano, nel tentativo di trovare soluzioni alternative per proseguire il viaggio verso il Nord Italia. Tra treni cancellati o riprogrammati verso l’interno, i ritardi accumulati sono stati notevoli: ore e ore.

La stessa Trenitalia, in un comunicato, ha fatto sapere di non essere in grado di prevedere i tempi necessari per il ripristino. In serata è arrivata anche una nota da Palazzo Chigi, in cui si fa presente che la premier Giorgia Meloni «è in costante contatto con i ministri competenti» e che il Comitato operativo della Protezione Civile è riunito in seduta permanente.

Sono state evacuate anche una cinquantina di persone. Oggi, a Petacciato, centro molisano di 3.500 abitanti situato a circa 225 metri sul livello del mare, le scuole sono rimaste chiuse, come da ordinanza del sindaco Antonio Di Pardo.

Il sindaco Di Pardo è giunto sul posto insieme al governatore della Regione Molise, Francesco Roberti. Per tutta la giornata di ieri sono proseguiti i sopralluoghi effettuati dai tecnici del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia, per le valutazioni del caso.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha seguito costantemente l’evolversi della situazione. Il dicastero ha inoltre reso noto che il ministro convocherà, per la giornata di oggi, una riunione programmatica del MIT al fine di analizzare dettagliatamente tutte le criticità e predisporre le misure necessarie per evitare l’isolamento del Molise e ridurre al minimo i disagi per i cittadini.

Secondo le prime verifiche, a causare la riattivazione della frana, considerata tra le più grandi d’Europa, sarebbero state le abbondanti precipitazioni della scorsa settimana.

L’Italia, dunque, è letteralmente spezzata in due lungo la dorsale adriatica. In alcuni momenti si sono registrati oltre tre chilometri di coda, divenuti poi quasi cinque nel tratto tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione Bari. Code di decine di chilometri si sono registrate anche nel tratto tra Poggio Imperiale, in provincia di Foggia, e Termoli in direzione Pescara, dovute anche agli spostamenti per i rientri dalle vacanze pasquali.

Nel frattempo, si sta lavorando anche alla conta dei danni. I vigili del fuoco hanno effettuato ricognizioni anche con il supporto dei droni.