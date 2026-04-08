Morta dopo l’asportazione di un neo in casa: la Cassazione riapre il caso Repetto

Roberta Repetto, scomparsa a 40 anni nel 2020 per un melanoma, avrebbe potuto salvarsi. Lo afferma la Corte di Cassazione, che ha evidenziato come la donna non sia stata adeguatamente informata sui rischi e sulle possibili cure, riaprendo così il fronte del risarcimento civile per la famiglia.

La vicenda risale all’intervento di asportazione di un neo, eseguito su un tavolo da cucina all’interno di un centro olistico nel Genovese, senza alcun esame istologico, fondamentale per individuare tempestivamente la presenza del tumore. Dopo mesi di sofferenze, la donna è morta a causa della malattia non diagnosticata in tempo.

Nonostante l’assoluzione definitiva in sede penale per il medico coinvolto, la Cassazione ha stabilito che sotto il profilo civile la valutazione è stata errata, sottolineando come la paziente non abbia ricevuto informazioni complete e consapevoli per decidere il proprio percorso terapeutico.

Secondo i giudici, se correttamente informata, Roberta Repetto avrebbe potuto scegliere le cure della medicina tradizionale, aumentando così le possibilità di sopravvivenza. Non è quindi escluso il nesso tra la mancata informazione e il decesso.

Ora la vicenda passa nuovamente al giudice civile, chiamato a stabilire eventuali responsabilità e l’entità del risarcimento. Per la famiglia della donna, che ha sempre denunciato quanto accaduto, si tratta di un primo importante passo verso la verità e la giustizia.

Lo riporta leggo.it.