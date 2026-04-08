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Home // Gargano // Parco Nazionale del Gargano, nodo governance: “Serve chiarezza su presidenza e commissariamento”

GESTIONE Parco Nazionale del Gargano, nodo governance: “Serve chiarezza su presidenza e commissariamento”

Emerge una situazione amministrativa che richiede attenzione e chiarimenti ufficiali da parte degli organi competenti

Parco Nazionale del Gargano, nodo governance: “Serve chiarezza su presidenza e commissariamento”

ph raffaele di mauro

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Aprile 2026
Gargano // Manfredonia //

Nel Parco Nazionale del Gargano emerge una situazione amministrativa che richiede attenzione e chiarimenti ufficiali da parte degli organi competenti.

Nel settembre 2025 è stato nominato presidente Giuseppe D’Errico, chiamato a subentrare al commissario straordinario Raffaele Di Mauro. Tuttavia, a distanza di diversi mesi, nell’aprile 2026, risulta ancora in carica la figura commissariale.

Una circostanza che solleva interrogativi sulla governance dell’ente e sulla corretta definizione dei ruoli.

Ci si chiede, infatti, come sia possibile la contemporanea presenza di entrambe le figure e se si tratti di una fase transitoria oppure di una sovrapposizione amministrativa. Un aspetto tutt’altro che marginale, che investe direttamente i principi di trasparenza, efficienza e buon funzionamento della pubblica amministrazione.

Al centro della questione vi sono alcune domande precise:

  • chi esercita effettivamente le funzioni di governo dell’ente;
  • per quale motivo il commissariamento non risulta ancora concluso;
  • se esista un eventuale doppio costo a carico dei contribuenti.

Interrogativi che chiamano in causa il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e gli organi preposti alla vigilanza.

La gestione di un’area di rilevanza ambientale come il Gargano, infatti, richiede chiarezza istituzionale, efficienza operativa e assenza di ambiguità, a garanzia della tutela del territorio e dell’interesse pubblico.

A richiedere un intervento chiarificatore è Vincenza D’Aloia, addetta alla comunicazione, che sollecita risposte puntuali per fare piena luce sulla situazione in atto.

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