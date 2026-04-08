Aveva perso l’80% della vista a causa di una grave complicanza legata a una sinusite, ma grazie a un intervento chirurgico d’urgenza è tornato a vedere perfettamente. È accaduto al Policlinico di Bari, dove un uomo di 37 anni è stato operato con successo dall’unità operativa di Otorinolaringoiatria.

A comunicarlo è lo stesso Policlinico, spiegando che il paziente era stato colpito da un accumulo di muco-pus nel seno frontale che, non riuscendo a defluire attraverso il naso, aveva perforato la parete superiore dell’orbita, estendendosi fino alla cavità oculare e compromettendo gravemente la vista.

L’équipe medica ha eseguito un intervento combinato: da un lato una tecnica endoscopica, dall’altro un approccio esterno transcranico con accesso sopraccigliare. L’operazione è stata condotta dai medici Berardi e Nicola De Candia per la parte endoscopica e dal dottor Luigi Madami per l’accesso esterno, con il supporto dell’anestesista Michele De Michele e la collaborazione del medico in formazione specialistica Leo Victor Tedone.

«L’utilizzo di questa tecnica – spiega Madami – ha consentito di liberare la fossa nasale dalle recidive e dalle aderenze, mentre l’accesso esterno ha permesso di drenare gli ascessi della cavità orbitaria e del seno frontale e di ricreare una nuova comunicazione tra seno frontale e naso».

Determinante anche la tempestività dell’intervento: dopo appena 48 ore, una nuova valutazione oculistica ha evidenziato il recupero completo della funzione visiva, tornata a 10/10.

Gli esami diagnostici effettuati in precedenza avevano evidenziato una situazione particolarmente grave: tutti i seni paranasali risultavano completamente ostruiti dall’infiammazione e nel seno frontale destro era presente una massa che ne occupava l’intero spazio, arrivando a erodere l’osso e a estendersi verso l’orbita.

Un caso complesso risolto con successo che evidenzia l’importanza di un intervento rapido e multidisciplinare in presenza di complicanze severe legate alle sinusiti.

Fonte: ANSA Puglia