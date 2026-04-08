In vista delle elezioni (di secondo grado, votano solo i consiglieri comunali) per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Foggia, in programma il 19 aprile, nasce la lista unitaria “Campo Largo per la Capitanata”, espressione di una convergenza politica ampia e condivisa tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza V Verdi e Sinistra, Socialisti e Puglia Popolare. Si tratta di una scelta politica chiara, che nasce dalla volontà di offrire alla Capitanata una proposta credibile, larga, plurale e radicata nei territori, capace di tenere insieme esperienze, sensibilità e culture diverse ma unite da una visione comune di governo.

Pur ribadendo la contrarietà a un sistema elettorale che continua a escludere il voto diretto delle cittadine e dei cittadini, le forze che compongono la lista avvertono la responsabilità di partecipare a un appuntamento importante per il futuro della provincia.

Il Consiglio Provinciale, infatti, continua ad avere competenze decisive per la vita delle comunità: dalle scuole alle strade, dalla pianificazione territoriale allo sviluppo locale. “Campo Largo per la Capitanata” nasce con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un governo provinciale capace di farsi carico dei bisogni reali del territorio, promuovendo uno sviluppo equo, sostenibile, solidale e inclusivo, e mettendo al centro le comunità, i servizi, i diritti e le opportunità.

Si tratta di consolidare un progetto politico nel quale queste forze credono che ha dato risultati importanti in occasione delle ultime elezioni regionali e che intendono mettere al servizio della Capitanata, rafforzando una prospettiva di alternativa alle destre e valorizzando il lavoro comune già avviato in tanti comuni del territorio insieme al civismo progressista. Dopo le regionali e le provinciali, inoltre, si sta lavorando affinché il modello “Campo largo” possa essere proiettato anche su diversi comuni di Capitanata in vista del voto di fine maggio.

Questi i consiglieri comunali candidati della lista “Campo Largo per la Capitanata”:

• Valentino Altieri (Sannicandro Garganico)

• Ciro Cataneo (San Severo)

• Mario Dal Maso (Foggia)

• Alfredo De Luca (Manfredonia)

• Angela Fazi (Orta Nova)

• Costantina Lombardi (Sannicandro Garganico)

• Pasquale Marchese (Castelluccio Valmaggiore)

• Antonella Matera (Lucera)

• Michele Merla (San Marco in Lamis)

• Libero Palumbo (Manfredonia)

• Annarita Palmieri (Foggia)

• Paolina Semplicini (Carapelle).

La lista rappresenta un primo, importante passo di unità politica e programmatica per la Capitanata, nella convinzione che solo attraverso collaborazione, visione e responsabilità si possa costruire un futuro migliore per l’intero territorio. (nota stampa).