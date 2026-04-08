Rachele De Angelis, a piedi nudi da Rignano alla Cappella della Madonna di Cristo

RIGNANO GARGANICO (FG) – Ci sono storie che non hanno bisogno di clamore per lasciare il segno. Storie silenziose, fatte di fede, sacrificio e amore. Come quella di Rachele De Angelis, 81 anni, simbolo autentico della devozione popolare verso la Madonna di Cristo, patrona di Rignano Garganico assieme a San Rocco.

Da decenni, Rachele compie un gesto che va oltre la tradizione: un pellegrinaggio a piedi dal paese – il più piccolo del Parco Nazionale del Gargano – fino al Santuario della Madonna di Cristo, luogo sacro che affonda le sue radici in oltre mille anni di storia.

Un cammino lungo una vita

Il percorso non è semplice. Si passa dai circa 590 metri sul livello del mare di Rignano fino ai 100 metri del Santuario, seguendo la cosiddetta “revote”, l’antica mulattiera percorsa per secoli da pellegrini e fedeli. Un tragitto che richiede forza fisica, ma soprattutto una grande determinazione. E Rachele, quella forza, l’ha sempre trovata nella fede.

Il miracolo che ha segnato una famiglia

Alla base di questa devozione c’è anche una storia personale profonda. La Madonna di Cristo, infatti, è ritenuta dal popolo rignanese autrice di numerosi miracoli. Tra questi, quello che ha coinvolto direttamente la famiglia di Rachele.

Il suocero e il marito, anni fa, furono protagonisti di un drammatico incidente: il camion su cui viaggiavano precipitò lungo la strada provinciale che collega Rignano a Villanova. Un volo che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche.

E invece no.

Entrambi uscirono vivi e illesi. Per molti, un caso. Per Rachele e per tanti altri, un intervento divino.

Da quel momento, il pellegrinaggio è diventato qualcosa di ancora più profondo: un atto di ringraziamento, un voto, una promessa mantenuta nel tempo.

La devozione che resiste al tempo

Anche quest’anno Rachele, in compagnia del parroco Don Santino Di Biese e di centinaia di fedeli, non ha voluto rinunciare. Nonostante gli acciacchi dell’età, i problemi di deambulazione e alcune patologie cardiologiche, ha scelto comunque di mettersi in cammino.

Lo ha fatto con prudenza, percorrendo solo una parte del tragitto, ma con lo stesso spirito di sempre.

Perché la fede, quella vera, non si misura in chilometri.

Un esempio per la comunità

La storia di Rachele De Angelis è quella di una donna semplice, ma straordinaria. È il racconto di una comunità che ancora oggi custodisce tradizioni antiche, tramandate di generazione in generazione. È la testimonianza viva di come la devozione popolare continui a essere un pilastro identitario nei piccoli borghi del Gargano. Anche quest’anno, la Madonna è stata riverita. E con lei, un legame che il tempo non è riuscito a spezzare.

di Angelo Riky Del Vecchio