Ryanair annuncia una profonda revisione del suo network operativo europeo per la stagione 2026, con il conseguente taglio di decine di rotte e una riduzione della capacità su scali storici, inclusi quelli italiani. La decisione è motivata dall’aumento dei costi operativi, tra tasse aeroportuali più alte, imposte statali sul trasporto aereo e rincari per i servizi di gestione del traffico. La compagnia irlandese concentrerà invece la flotta su aeroporti più competitivi come Malta, Budapest e Marrakech, dove i voli verranno incrementati.

Le nazioni più colpite

Portogallo: cancellati tutti i voli da e per le Azzorre, con sei rotte chiuse definitivamente, costringendo circa 400mila passeggeri all’anno a cercare alternative più costose.

cancellati tutti i voli da e per le Azzorre, con sei rotte chiuse definitivamente, costringendo circa a cercare alternative più costose. Spagna: chiusura totale della base di Santiago de Compostela, interruzione dei voli verso Asturie, Vigo, Valladolid, Jerez e riduzione della capacità su Tenerife Nord, Santander e Saragozza.

chiusura totale della base di Santiago de Compostela, interruzione dei voli verso Asturie, Vigo, Valladolid, Jerez e riduzione della capacità su Tenerife Nord, Santander e Saragozza. Germania: eliminate 24 rotte, con impatto su Berlino, Amburgo, Colonia e Francoforte–Hahn e sugli scali minori.

eliminate 24 rotte, con impatto su Berlino, Amburgo, Colonia e Francoforte–Hahn e sugli scali minori. Francia: soppressi collegamenti verso Bergerac, Brive e Strasburgo, con tagli anche negli aeroporti periferici.

soppressi collegamenti verso Bergerac, Brive e Strasburgo, con tagli anche negli aeroporti periferici. Belgio: chiusura di circa 20 tratte, con una riduzione stimata di un milione di posti disponibili, colpendo Bruxelles e Charleroi.

Diritti dei passeggeri in caso di cancellazione

I passeggeri coinvolti dalle cancellazioni o da ritardi superiori alle tre ore possono fare riferimento al Regolamento UE 261/2004, che prevede:

Rimborso o riprotezione: scelta tra il rimborso integrale o la riprotezione sul primo volo alternativo disponibile.

scelta tra il rimborso integrale o la riprotezione sul primo volo alternativo disponibile. Assistenza in aeroporto: pasti, bevande, comunicazioni gratuite e, se necessario, pernottamento in hotel con trasferimento coperto dalla compagnia.

pasti, bevande, comunicazioni gratuite e, se necessario, pernottamento in hotel con trasferimento coperto dalla compagnia. Compensazione economica: se la cancellazione è dovuta a motivi operativi della compagnia e non a forza maggiore, è previsto un risarcimento forfettario, proporzionato alla distanza e al preavviso comunicato.

Consigli pratici per i viaggiatori

Per richiedere rimborso o indennizzo è fondamentale conservare email, ricevute di spese extra e carte d’imbarco. È consigliato arrivare in aeroporto in anticipo e, se possibile, utilizzare i Fast Track per evitare lunghe code ai controlli, specialmente nei periodi di riorganizzazione dei voli.

La stagione 2026 segna dunque una svolta significativa per il trasporto aereo europeo, con impatti rilevanti su viaggiatori e turisti, che dovranno pianificare attentamente i propri spostamenti.