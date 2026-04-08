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SAN SEVERO COMUNE San Severo, mutui rinegoziati: risparmi per 91mila euro l’anno

Via libera della giunta alla rinegoziazione con Cassa Depositi e Prestiti: meno pressione sul bilancio comunale

San Severo, mutui rinegoziati: risparmi per 91mila euro l’anno

Il sindaco di San Severo, Colangelo

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
8 Aprile 2026
Politica // San Severo //

La giunta comunale di San Severo ha approvato l’adesione alla proposta di rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, con l’obiettivo di alleggerire il peso del debito sul bilancio dell’ente. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle misure previste dalla circolare nazionale che consente agli enti locali di rimodulare i finanziamenti in essere, mantenendo invariato il debito complessivo ma redistribuendo nel tempo le rate.

Nel dettaglio, l’operazione consentirà una riduzione dell’incidenza delle rate nel biennio 2026-2027, con un risparmio stimato di circa 91mila euro annui. Risorse che potranno essere utilizzate per investimenti o spese correnti, contribuendo a rendere più sostenibile la gestione finanziaria.

La rinegoziazione riguarda mutui con determinate caratteristiche, tra cui un debito residuo minimo e scadenze successive al 2033, e prevede un nuovo piano di ammortamento con rate semestrali rimodulate.

Secondo quanto evidenziato nella delibera, l’operazione permette anche di ridurre i rischi legati ai tassi di interesse e di migliorare la flessibilità del bilancio comunale, senza alterare gli equilibri complessivi.

La decisione arriva in un contesto in cui gli enti locali sono chiamati a ottimizzare le risorse disponibili, soprattutto in presenza di vincoli stringenti sulla spesa.

Ora spetterà agli uffici completare gli adempimenti necessari per perfezionare l’operazione entro le scadenze fissate, con l’obiettivo di rendere effettivi i benefici già a partire dall’anno in corso.

A cura di Giovanna Tambo.

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