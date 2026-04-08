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Home // Politica // San Severo, parcheggio interrato di Piazza Cavallotti: incontro pubblico con i genitori dell’I.C. De Amicis

SAN SEVERO San Severo, parcheggio interrato di Piazza Cavallotti: incontro pubblico con i genitori dell’I.C. De Amicis

L’incontro rappresenta un momento di trasparenza e confronto diretto tra l’Amministrazione comunale, i tecnici e le famiglie

San Severo, parcheggio interrato di Piazza Cavallotti: incontro pubblico con i genitori dell’I.C. De Amicis

Piazza Cavallotti San Severo - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Aprile 2026
Politica // San Severo //

SAN SEVERO – Giovedì 9 aprile 2026, alle ore 17.30, si terrà a Palazzo Celestini – Residenza Municipale un incontro pubblico dedicato allo stato di avanzamento dei lavori del parcheggio interrato di Piazza Cavallotti e alla natura delle opere eseguite.

L’iniziativa è stata promossa dal Sindaco Lidya Colangelo, che ha invitato a partecipare il Dirigente Scolastico Anna Maria Troiano, il Consiglio d’Istituto, i genitori degli alunni dell’I.C. De Amicis e chi è interessato dalle future iscrizioni scolastiche. Saranno presenti anche l’Assessore ai Lavori Pubblici Gigi Marino, i tecnici incaricati e il Dirigente Area V del Comune di San Severo Benedetto di Lullo.

«Vogliamo tranquillizzare i genitori sullo stato dei lavori – ha dichiarato il Sindaco Colangelo –. Questa riunione sarà l’occasione per ascoltare direttamente i tecnici sugli esami diagnostici effettuati. Purtroppo alcune voci infondate hanno generato preoccupazione e allarmismo, e vogliamo fare chiarezza».

L’incontro rappresenta un momento di trasparenza e confronto diretto tra l’Amministrazione comunale, i tecnici e le famiglie, per rispondere a dubbi e fornire aggiornamenti sul progetto del nuovo parcheggio.

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