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FRANA PETACCIATO San Severo, scatta il preallarme: attivata l’Unità di crisi per la frana di Petacciato

Stop a treni e autostrada A14 dopo la frana in Molise: il Comune attiva il presidio operativo per monitorare traffico e sicurezza

SINDACO SAN SEVERO, COLANGELO

SINDACO SAN SEVERO, COLANGELO

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
8 Aprile 2026
Politica // San Severo //

Scatta il preallarme anche a San Severo per le conseguenze della frana che ha colpito il territorio di Petacciato, in Molise, provocando gravi ripercussioni sulla mobilità lungo l’asse adriatico. Con un’ordinanza urgente, il sindaco ha disposto l’attivazione dell’Unità di crisi comunale (UCC), in forma ridotta, per fronteggiare le criticità legate alla viabilità e ai trasporti.

Il movimento franoso ha infatti determinato l’interruzione dell’autostrada A14 nel tratto tra Vasto Sud e Termoli e il blocco della linea ferroviaria Adriatica, con sospensione della circolazione sia dei treni a lunga percorrenza sia di quelli regionali. Una situazione che sta generando disagi a catena, con deviazioni del traffico sulla viabilità ordinaria e potenziali ripercussioni anche sul territorio pugliese.

San Severo, nodo strategico per i collegamenti nel nord della Puglia, si trova così a gestire un aumento dei flussi e dei rischi connessi alla mobilità. Da qui la decisione di attivare la macchina comunale di protezione civile, in coordinamento con Prefettura, forze dell’ordine, ANAS e Rete ferroviaria italiana.

L’Unità di crisi avrà il compito di monitorare costantemente la situazione, predisporre eventuali misure di regolazione del traffico e garantire la reperibilità h24 delle funzioni operative. Previsto anche il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, elemento chiave per assicurare tempestività negli interventi.

Tra gli obiettivi principali, anche la comunicazione alla popolazione in caso di evoluzione dello scenario e il supporto alle eventuali esigenze emergenti sul territorio.

Il provvedimento resterà in vigore fino al ritorno alla normalità, mentre resta alta l’attenzione sull’evoluzione della frana e sulle conseguenze per la mobilità interregionale.

A cura di Giovanna Tambo.

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