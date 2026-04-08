BARI – Il sistema sanitario pugliese regge sul piano della qualità dei servizi, ma paga un pesante squilibrio economico legato al calo demografico. È quanto evidenziato dall’assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia, a margine del primo incontro del ciclo promosso dalla Cisl con gli assessori pugliesi.

«Lo stato di salute della sanità pugliese è buono rispetto alla qualità del servizio e degli operatori, ai quali va il mio ringraziamento e il mio impegno a migliorare le criticità», ha dichiarato Pentassuglia.

L’assessore ha però puntato l’attenzione sul nodo delle risorse: «In questi giorni si parla solo del disequilibrio economico-finanziario e non delle performance raggiunte, a differenza di altre Regioni».

Secondo Pentassuglia, il problema principale è strutturale e legato al depopolamento: «Vale da solo circa 250 milioni di euro nel riparto del fondo sanitario nazionale, per il numero di cittadini in meno che abbiamo. Di conseguenza, riceviamo meno risorse rispetto ad altre Regioni».

Un quadro che, ha aggiunto, accomuna diversi territori: «Alcune Regioni hanno aumentato le tasse e, pur avendo maggiori risorse rispetto alla Puglia, hanno comunque chiuso con un disavanzo».

Per questo, la Regione intende avviare un confronto più ampio: «Lavoreremo insieme alle altre Regioni per portare all’attenzione del Governo i problemi strutturali del sistema sanitario e trovare risposte adeguate».

Fonte: ANSA Puglia