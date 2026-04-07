FOGGIA – Rafforzare la prevenzione e avvicinare i servizi sanitari alle comunità locali, soprattutto nelle aree più distanti dai presidi ospedalieri. È questo l’obiettivo del nuovo programma di screening oncologici itineranti promosso da ASL Foggia e rivolto alle donne residenti nei comuni del Gargano.
L’iniziativa prevede l’impiego del Mammomobile e del Pap Mobile, unità mobili attrezzate per eseguire gratuitamente esami fondamentali per la diagnosi precoce dei tumori della mammella e della cervice uterina.
La prevenzione, infatti, resta uno degli strumenti più efficaci nella lotta contro le patologie oncologiche: individuare eventuali anomalie nelle fasi iniziali consente interventi tempestivi, aumentando significativamente le possibilità di cura e contribuendo alla riduzione della mortalità.
Il calendario delle tappe
Le unità mobili saranno operative, dalle ore 9 alle 13, secondo il seguente programma:
- 17 aprile 2026 – Rodi Garganico
Mammomobile e Pap Mobile in Via Pietro Nenni
- 18 aprile 2026 – Vico del Gargano
Mammomobile in Via della Resistenza (piazzale antistante il Punto di Primo Intervento)
- 19 aprile 2026 – Cagnano Varano
Mammomobile e Pap Mobile in Via Aldo Moro (piazzale Municipio)
- 23 aprile 2026 – Peschici
Mammomobile in Via Mulino a Vento
- 24 aprile 2026 – Vieste
Mammomobile in Piazzale Kennedy
A chi sono rivolti gli screening
Gli esami, gratuiti e indolori, rientrano nei programmi regionali di prevenzione e sono destinati a specifiche fasce di età:
- Pap test (cervice uterina): donne tra i 25 e i 64 anni
- Mammografia (mammella): donne tra i 50 e i 69 anni
Come partecipare
La partecipazione è volontaria e gratuita. È possibile accedere liberamente oppure prenotare:
- tramite QR Code dedicato
- via email: segreteriascreening@aslfg.it
- chiamando il numero verde 800 957 773
È necessario presentarsi muniti di tessera sanitaria.
Sanità di prossimità e prevenzione
“Portare Mammomobile e Pap Mobile nei comuni del Gargano significa avvicinare concretamente i servizi sanitari ai cittadini e ridurre le disuguaglianze territoriali”, spiega Cinzia Piccaluga, direttrice del Distretto Socio Sanitario di Vico del Gargano.
“Questa modalità consente di intercettare meglio i bisogni di salute, soprattutto nelle aree più isolate, rafforzando il rapporto tra istituzioni e comunità. Investire nella prevenzione – conclude – significa non solo individuare precocemente eventuali patologie, ma anche promuovere una cultura della salute sempre più diffusa e consapevole”.