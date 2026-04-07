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Home // Manfredonia // Screening oncologici itineranti sul Gargano: Mammomobile e Pap Mobile nei comuni del territorio

Mammomobile e Pap Mobile Screening oncologici itineranti sul Gargano: Mammomobile e Pap Mobile nei comuni del territorio

L’iniziativa prevede l’impiego del Mammomobile e del Pap Mobile

Cerignola, sport e prevenzione: Mammomobile e Papmobile al “Torneo della Mimosa”

ASL Foggia, Mammomobile e Papmobile - Fonte Immagine. foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Aprile 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

FOGGIA – Rafforzare la prevenzione e avvicinare i servizi sanitari alle comunità locali, soprattutto nelle aree più distanti dai presidi ospedalieri. È questo l’obiettivo del nuovo programma di screening oncologici itineranti promosso da ASL Foggia e rivolto alle donne residenti nei comuni del Gargano.

L’iniziativa prevede l’impiego del Mammomobile e del Pap Mobile, unità mobili attrezzate per eseguire gratuitamente esami fondamentali per la diagnosi precoce dei tumori della mammella e della cervice uterina.

La prevenzione, infatti, resta uno degli strumenti più efficaci nella lotta contro le patologie oncologiche: individuare eventuali anomalie nelle fasi iniziali consente interventi tempestivi, aumentando significativamente le possibilità di cura e contribuendo alla riduzione della mortalità.

Il calendario delle tappe

Le unità mobili saranno operative, dalle ore 9 alle 13, secondo il seguente programma:

  • 17 aprile 2026 – Rodi Garganico
    Mammomobile e Pap Mobile in Via Pietro Nenni
  • 18 aprile 2026 – Vico del Gargano
    Mammomobile in Via della Resistenza (piazzale antistante il Punto di Primo Intervento)
  • 19 aprile 2026 – Cagnano Varano
    Mammomobile e Pap Mobile in Via Aldo Moro (piazzale Municipio)
  • 23 aprile 2026 – Peschici
    Mammomobile in Via Mulino a Vento
  • 24 aprile 2026 – Vieste
    Mammomobile in Piazzale Kennedy

A chi sono rivolti gli screening

Gli esami, gratuiti e indolori, rientrano nei programmi regionali di prevenzione e sono destinati a specifiche fasce di età:

  • Pap test (cervice uterina): donne tra i 25 e i 64 anni
  • Mammografia (mammella): donne tra i 50 e i 69 anni

Come partecipare

La partecipazione è volontaria e gratuita. È possibile accedere liberamente oppure prenotare:

È necessario presentarsi muniti di tessera sanitaria.

Sanità di prossimità e prevenzione

“Portare Mammomobile e Pap Mobile nei comuni del Gargano significa avvicinare concretamente i servizi sanitari ai cittadini e ridurre le disuguaglianze territoriali”, spiega Cinzia Piccaluga, direttrice del Distretto Socio Sanitario di Vico del Gargano.

“Questa modalità consente di intercettare meglio i bisogni di salute, soprattutto nelle aree più isolate, rafforzando il rapporto tra istituzioni e comunità. Investire nella prevenzione – conclude – significa non solo individuare precocemente eventuali patologie, ma anche promuovere una cultura della salute sempre più diffusa e consapevole”.

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