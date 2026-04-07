Mammomobile e Pap Mobile

ASL Foggia, Mammomobile e Papmobile - Fonte Immagine. foggiatoday.it

FOGGIA – Rafforzare la prevenzione e avvicinare i servizi sanitari alle comunità locali, soprattutto nelle aree più distanti dai presidi ospedalieri. È questo l’obiettivo del nuovo programma di screening oncologici itineranti promosso da ASL Foggia e rivolto alle donne residenti nei comuni del Gargano.

L’iniziativa prevede l’impiego del Mammomobile e del Pap Mobile, unità mobili attrezzate per eseguire gratuitamente esami fondamentali per la diagnosi precoce dei tumori della mammella e della cervice uterina.

La prevenzione, infatti, resta uno degli strumenti più efficaci nella lotta contro le patologie oncologiche: individuare eventuali anomalie nelle fasi iniziali consente interventi tempestivi, aumentando significativamente le possibilità di cura e contribuendo alla riduzione della mortalità.

Il calendario delle tappe

Le unità mobili saranno operative, dalle ore 9 alle 13, secondo il seguente programma:

17 aprile 2026 – Rodi Garganico

Mammomobile e Pap Mobile in Via Pietro Nenni

Mammomobile e Pap Mobile in Via Pietro Nenni 18 aprile 2026 – Vico del Gargano

Mammomobile in Via della Resistenza (piazzale antistante il Punto di Primo Intervento)

Mammomobile in Via della Resistenza (piazzale antistante il Punto di Primo Intervento) 19 aprile 2026 – Cagnano Varano

Mammomobile e Pap Mobile in Via Aldo Moro (piazzale Municipio)

Mammomobile e Pap Mobile in Via Aldo Moro (piazzale Municipio) 23 aprile 2026 – Peschici

Mammomobile in Via Mulino a Vento

Mammomobile in Via Mulino a Vento 24 aprile 2026 – Vieste

Mammomobile in Piazzale Kennedy

A chi sono rivolti gli screening

Gli esami, gratuiti e indolori, rientrano nei programmi regionali di prevenzione e sono destinati a specifiche fasce di età:

Pap test (cervice uterina): donne tra i 25 e i 64 anni

donne tra i 25 e i 64 anni Mammografia (mammella): donne tra i 50 e i 69 anni

Come partecipare

La partecipazione è volontaria e gratuita. È possibile accedere liberamente oppure prenotare:

tramite QR Code dedicato

via email: segreteriascreening@aslfg.it

chiamando il numero verde 800 957 773

È necessario presentarsi muniti di tessera sanitaria.

Sanità di prossimità e prevenzione

“Portare Mammomobile e Pap Mobile nei comuni del Gargano significa avvicinare concretamente i servizi sanitari ai cittadini e ridurre le disuguaglianze territoriali”, spiega Cinzia Piccaluga, direttrice del Distretto Socio Sanitario di Vico del Gargano.

“Questa modalità consente di intercettare meglio i bisogni di salute, soprattutto nelle aree più isolate, rafforzando il rapporto tra istituzioni e comunità. Investire nella prevenzione – conclude – significa non solo individuare precocemente eventuali patologie, ma anche promuovere una cultura della salute sempre più diffusa e consapevole”.