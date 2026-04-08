Serie A sempre più straniera: meno del 30% dei titolari è italiano - Fonte Immagine: gonfialarete.com

Nel massimo campionato italiano, meno di un terzo dei giocatori scesi in campo nell’ultima giornata è di nazionalità italiana. Un dato che riaccende il dibattito dopo l’ennesima delusione della Nazionale, rimasta fuori dal Mondiale per la terza volta consecutiva, e che solleva una domanda inevitabile: quanto spazio hanno oggi i talenti italiani?

Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le analisi sulle cause della crisi: si parla di giovani che non giocano più per strada, di settori giovanili troppo strutturati, di eccesso di tattica e di una perdita generale di spontaneità nel calcio di base. Tuttavia, la spiegazione più concreta sembra essere legata alla trasformazione del sistema dopo la sentenza Bosman, che ha eliminato i limiti al numero di calciatori comunitari, aprendo definitivamente le porte ai giocatori stranieri.

Oggi la Serie A è tra i campionati europei con la più alta presenza di stranieri, anche se le differenze con altri tornei non sono così marcate. Premier League e Ligue 1 presentano numeri simili, la Bundesliga si attesta poco sotto, mentre solo la Liga spagnola mantiene una netta prevalenza di calciatori locali, attorno al 60%.

Il confronto internazionale pone ulteriori interrogativi. Spagna, Inghilterra, Francia e Germania continuano a essere protagoniste nelle competizioni mondiali, nonostante l’elevata presenza di stranieri nei loro campionati. In Italia, invece, per un giovane calciatore emergere sembra molto più complicato, spesso possibile solo in presenza di assenze o emergenze in rosa.

Non mancano esempi all’estero di giovani inseriti gradualmente in squadre di altissimo livello, capaci comunque di ritagliarsi spazio e crescere. In Italia, al contrario, le opportunità appaiono più limitate, e casi di squadre con pochissimi italiani in campo stanno diventando sempre più frequenti.

Tornare indietro è impossibile, ma il tema resta aperto. L’introduzione di regole che garantiscano una presenza minima di giocatori italiani potrebbe rappresentare una possibile soluzione, quantomeno per evitare scenari estremi in cui la componente nazionale diventa marginale.

Lo riporta sportmediaset.mediaset.it.