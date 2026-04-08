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Home // Cronaca // SuperEnalotto da record: il jackpot sfiora i 147 milioni di euro, è il più alto del mondo

JACKPOT 147 MILIONI SuperEnalotto da record: il jackpot sfiora i 147 milioni di euro, è il più alto del mondo

Cresce inarrestabile la febbre da “6”. Il SuperEnalotto tornerà con l’estrazione di giovedì 9 aprile che mette in palio 146,9 milioni di euro

Superenalotto, a Barletta centrato un "5" da oltre 46mila euro

ph Corriere di Siena

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Aprile 2026
Cronaca // Focus //

Cresce inarrestabile la febbre da “6”. Il SuperEnalotto tornerà con l’estrazione di giovedì 9 aprile che mette in palio 146,9 milioni di euro. Una cifra che attualmente rappresenta il jackpot più alto del mondo.

Dando uno sguardo alla storia del gioco, come riporta Agipronews, questo montepremi si piazza al settimo posto di tutti i tempi, ma la scalata continua: manca ormai meno di un milione per agganciare i 147,9 vinti il 22 agosto 2009 a Bagnone (MS).

Le statistiche sorridono a questo periodo dell’anno: il “6” è stato centrato ben 11 volte nel mese di aprile. L’ultimo risale a otto anni fa (17 aprile), quando a Caltanissetta fu messo a segno un colpo da oltre 130 milioni di euro, che ancora oggi occupa l’ottavo posto nella classifica all-time.

Per trovare invece la vincita più alta della storia non bisogna andare troppo indietro nel tempo: il 16 febbraio 2023 sono stati vinti ben 371,1 milioni di euro grazie alla “Bacheca dei Sistemi”. Questa “lavagna virtuale” permette ai giocatori di partecipare a un sistema collettivo con più combinazioni: in quell’occasione furono vendute 90 quote da 5 euro ciascuna, consentendo a ciascun vincitore di incassare oltre 4 milioni di euro. L’ultimo “6”, invece, risale a quasi un anno fa: a Desenzano del Garda (BS) lo scorso 22 maggio, fu realizzato un colpo da 35,4 milioni.

Ad oggi, quasi tutta Italia è stata baciata dalla fortuna: fatta eccezione per Valle d’Aosta e Molise, tutte le regioni hanno registrato almeno un “6”. La regina assoluta rimane la Campania con 19 vincite record, di cui ben 14 nella sola provincia di Napoli, seguita dal Lazio a quota 16 e dall’Emilia-Romagna a 13.

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