‘Eravamo stranieri in Capitanata’, incontri a Borgo Mezzanone

Manfredonia – DOPPIO incontro, i prossimi lunedì e martedì 10 e 11 maggio, organizzato da Migrantes, diocesi di Manfredonia – Vieste – San Gv. Rotondo, in collaborazione con la Caritas DiocesanaConvegno.“Il permesso di soggiorno in nome di Dio”: questo il nome del primo convegno che si svolgerà nell’Auditorium monsignore Valentino Vailati di Manfredonia, con al centro della discussione “le domande della Chiesa sulla sua nuova identità sempre più multiculturale”. Interventi di Monsignore Castoro, introduzione di padre Arcangelo Maira, con ulteriori contributi di, direttore Caritas Diocesana,, presidente Connecting People,, direttore dell’Ufficio Nazionale per gli immigrati e i profughi della Fondazione Migrantes – Roma. Modera il dibattito il professoreMartedì 11 maggio 2010, a partire dalle ore 9.30, nella sala della Circoscrizione di Borgo Mezzanone, si svolgerà invece il seminario “Ero straniero in Capitanata“. Previsti gli interventi dei vescovi di Capitanata,, Presidente Provinciale A.C.L.I. Foggia e Responsabile Nazionale Area Immigrazione ACLI, e, Direttore del Ce.Se.Vo.Ca.. Nel pomeriggio, don Antonio Mottola, Direttore Migrantes della diocesi di Cerignola, introdurrà i lavori di gruppo, cui seguiranno l’intervento di padre, Direttore dell’Ufficio Nazionale per gli Immigrati e i Profughi della Fondazione Migrantes di Roma, sul tema “Le risposte della Chiesa: la pastorale migratoria e le implicazioni per le parrocchie”. L’incontro è realizzato e promosso dagli uffici Migrantes delle cinque diocesi della Capitanata.