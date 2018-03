Raduno annuale giovanile, “saldi nella fede” con Claudia Koll

Di:

Manfredonia – IL Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile ha accolto con entusiamo una proposta avanzata dalla direzione generale delle Suore Discepole di Gesù Eucaristico, presenti a Manfredonia presso Via Scaloria, nel scegliere Manfredonia come meta del raduno annuale dei giovani seguiti da queste in vari paesi del Sud Italia. Annualmente questo raduno migra in giro per le varie città del Sud in cui le suore possiedono case, e dove quindi operano, lasciando convenire alla meta dai 300 ai 400 giovani di scuola superiore ed universitari.La Pastorale Giovanile accoglie l’invito nel farsi partecipe dell’evento ed estende a tutti i giovani della città di Manfredonia e della Diocesi la libera partecipazione. Sarà una giornata all’insegna della Riflessione, dal titolo “ vola solo chi a radici”, sul tema dei sogni dei giovani, della speranza e di come queste possano esser illuminate dal tesoro della fede. Il tema è ripreso dalla prossima Giornata Mondiale dei Giovani che ha per titolo “ radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede”. All’interno della giornata, dopo la giovanile catechesi e discussione a gruppi del mattino, sarà caratterizzata dalla forte testimonianza di conversione dell’attriceDOMENICA 15 MAGGIO 2011Palazzetto delle Sport Manfredonia ( Via Scaloria km 1)Ore 9,00PROGRAMMAOre 9.00 Accoglienza dei gruppiOre 9.30 Preghiera inizialeSaluto ai giovani partecipanti della Madre Superiora Generale M. Maria Giuseppina LeoOre 10.00 Breve Catechesi dal titolo “Vola solo chi ha radici “ animata da don Salvatore Miscio, responsabile del Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile della Diocesi di Manfredonia – Vieste – S. Giovanni RotondoOre 11.00 Break, eventuali confessioni e preparazione alla Celebrazione EucaristicaOre 12.00 Celebrazione Eucaristica ( sempre all’interno del Palazzetto)Ore 13.00 Pranzo a sacco ( ognuno provvede per se)Ore 15,00 Testimonianza di Claudia KollOre 16.00 Breve preghiera di ringraziamento e salutiNel pomeriggio, con la testimonianza di, vi sarà anche il saluto dell’Arcivescovoe di rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Manfredonia, anch’essa resasi disponibile nella Cessione del Palazzetto dello Sport.Redazione Stato