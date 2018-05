Droga: quattro arresti tra Molise e Puglia

Fonte: Ansa

(ANSA) – CAMPOBASSO, 8 MAG – Quattro misure cautelari, di cui tre ai domiciliari e un divieto di dimora in Molise, sequestro di 110 dosi di cocaina, 208 di hashish, 35 di marijuana. È il bilancio di un'operazione antidroga condotta dai carabinieri della Compagnia di Bojano (Campobasso) e del Nucleo investigativo di Campobasso in collaborazione con i militari di Foggia e Lucera (Foggia) che si è articolata tra Campobasso, Vinchiaturo, Gambatesa (Campobasso), Celenza Valfortore (Foggia) e Foggia. L'indagine, coordinata dalla Procura di Campobasso e avviata a dicembre 2017, ha consentito di stroncare un'attività di spaccio definita dagli inquirenti "professionale e florida" tra Vinchiaturo e zone limitrofe. Le persone cadute nella rete dei carabinieri sono tutte di giovane età. La droga veniva acquistata a Foggia per essere venduta in Molise. Nel corso dell'operazione sono state effettuate perquisizioni domiciliari; a Gambatesa sono stati trovati altri 100 grammi di marijuana e un giovane è stato arrestato in flagranza di reato.(ANSA).

