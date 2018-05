Festa del Soccorso a San Severo. Gli eventi in programma

Di:

San Severo. L’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura ha predisposto una serie di appuntamenti che rientrano nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Maria SS. del Soccorso. Gli eventi sono in programma presso la Galleria Comunale Luigi Schingo, il foyer del Teatro Comunale Giuseppe Verdi, il MAT Museo dell’Alto Tavoliere e la Biblioteca Comunale Alessandro Minuziano.

“Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale – dichiarano il Sindaco avv. Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura avv. Celeste Iacovino – propone una ricca serie di eventi in occasione della Festa Patronale del Soccorso. Si tratta di un’offerta assai variegata ed interessante, pensata soprattutto per catturare l’attenzione dei tanti sanseveresi che ritorneranno nella nostra città, ma anche delle migliaia di turisti che giungono a San Severo attratti dalla meravigliosa festa dedicata a Maria SS. del Soccorso. Insomma, unitamente al momento liturgico ed ai momenti amati come le batterie ed i fuochi pirotecnici, ci sarà un altrettanto prelibato menu tutto di cultura da seguire, con eventi interessanti e diversi, in grado di soddisfare ogni esigenza”.

Ma ecco il programma completo degli eventi calendarizzati.

Galleria Comunale “Luigi Schingo”

Dal 4 al 25 maggio Mostra fotografica “Padre Pio. Il suo nome scritto sulla nostra terra: 1918 in Capitanata comincia una nuova storia”.

Orari di apertura Galleria Schingo: dal lunedì al sabato 19.00 – 21.00;

domenica 13 e 20 Maggio: mattina 11-13 / pomeriggio 19.00 – 21.00;

lunedì 21 maggio: mattina 11.00 – 13.00/ pomeriggio 19.00 – 21.00

Teatro Comunale “Giuseppe Verdi”

Dal 17 al 24 Maggio presso il Foyer del Teatro Comunale “Giuseppe Verdi” Mostra fotografica dedicata all’ “80° Anniversario del Teatro comunale” con esclusiva esposizione di abiti di scena risalenti alle rappresentazioni liriche “Andrea Chenier” e “Aida” con cui è avvenuta l’inaugurazione del Teatro nel 1937.

Orari di apertura del Foyer:

17 e 18 Maggio: 19.00 -21.00

19 – 20 – 21 Maggio: mattina 11.00 – 13.00/ pomeriggio 19.00/ 22.00

22 – 23 – 24 Maggio: 19.00 – 21.00

MAT Museo Comunale Alto Tavoliere

Dal 18 al 23 Maggio ciclo di visite guidate gratuite al patrimonio archeologico del Museo dell’Alto Tavoliere, alla Pinacoteca “Luigi Schingo” ed a “SPLASH! Archivio Andrea Pazienza.

Orari apertura – visite guidate

18 Maggio 9.00 13.00/ 17.30 – 20.30

19 Maggio 10.30 – 13.30/ 18.00 – 21.00

20 Maggio 16.30 – 21.00

21 Maggio 16.00 – 21.00

22 Maggio 9.00 -13.00/ 17.30 – 20.30

23 Maggio 17.30 – 20.30

Martedì 15 Maggio ore 18.00 Visita guidata teatralizzata “Illuminiamo il futuro: cultura, sogni e ricchezza al MAT”. In collaborazione con “Save The Chidren” – Italia;

Giovedì 17 maggio ore 18.00 Spettacolo dal titolo “C’e’ chi dice no. Antigone, per esempio…”, a cura del laboratorio teatrale “il cerchio dell’amicizia” dell’istituto secondario di primo grado “Petrarca-Padre Pio”.

Biblioteca Comunale “Alessandro Minuziano”

Dal 7 al 25 maggio 2018 “Esposizione materiale bibliografico e fotografico sulle tradizioni della Festa del Soccorso” presso la Sala Reference della Biblioteca Comunale “A. Minuziano”.

Martedì 15 Maggio ore 18.00 Presentazione della pubblicazione “Percorsi” a cura del Prof. Pasquale Corsi a cura della Società di Storia Patria per la Puglia – Sezione di San Severo ed Alta Capitanata.

Mercoledì 16 Maggio ore 18.00 Presentazione libro “La ricostruzione sei-settecentesca della Chiesa di San Giovanni Battista: Una Vicenda Intricata” del Prof. Andrea Amato.

Lunedì 28 Maggio ore 11.00 “Libro Parlato”: a cura del “Lions Club” sez. di San Severo, “Società di Storia Patria per la Puglia” – sez. di San Severo.