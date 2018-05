(ANSA/AP Photo/Wayne Parry) [CopyrightNotice: Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.]

(ANSA) – LECCE, 8 MAG – Militari della Guardia di Finanza del comando provinciale di Lecce stanno sequestrando beni mobili e immobili per un valore di 15 milioni di euro, riconducibili a una impresa con sede a Racale (Lecce) operante nella gestione di apparecchi di intrattenimento e divertimento. Il gruppo commerciale, secondo gli investigatori, avrebbe dato vita ad una vera e propria organizzazione criminale dedita all’esercizio del gioco illegale attraverso l’alterazione di slot machine. Il provvedimento di sequestro patrimoniale anticipato, che interessa vari comuni del Sud Salento, é stato emesso dalla seconda sezione penale del Tribunale di Lecce su richiesta del procuratore aggiunto Guglielmo Cataldi. (ANSA). Gioco illegale, sequestro beni da 15 mln ultima modifica: da

