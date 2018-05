Istanza all’A.C. di San Severo per il wi-fi gratuito

Di:

A seguito del bando della Commissione Europea WiFi4EU, che prevede l’erogazione di somme destinate ai Comuni per l’attivazione di punti specifici per la fruizione pubblica e gratuita dell’accesso al wi-fi, il nostro Meetup ha depositato l’invito all’Amministrazione Comunale di San Severo (prot. n° 9702 del 07.05.2018) ad inviare la propria richiesta entro la scadenza del 15 maggio p.v.

Il programma WiFi4EU offre a ogni Municipalità che parteciperà all’iniziativa dei buoni per un valore di 15.000 euro per installare i punti di accesso WiFi gratuiti, mentre i costi di manutenzione della rete saranno a carico degli stessi Comuni. La dotazione complessiva del programma è di 120 milioni di euro dal bilancio comunitario fino al 2020, che saranno destinati a finanziare le apparecchiature necessarie ai servizi WiFi gratuiti pubblici in 8.000 Comuni in tutti gli Stati membri dell’Ue, più Norvegia e Islanda.

I Comuni registrati entro la data del 20 marzo (e il Comune di San Severo ha già provveduto in tal senso) potranno presentare la domanda per un primo lotto di 1.000 buoni WiFi4EU (di 15.000 euro ciascuno). I buoni saranno distribuiti secondo il principio “primo arrivato, primo servito”. Si arriverà quindi alla fase di assegnazione, garantendo l’equilibrio geografico. La Commissione annuncerà i 1.000 Comuni che beneficeranno di finanziamenti a seguito del primo invito.

La nostra sollecitazione è per l’adempimento e il seguito operativo dell’istanza da parte dell’A.C. e magari ci permettiamo di suggerire anche di individuare più di un punto di attivazione in alcune piazze strategiche per le frequentazioni di giovani e cittadini in generale, quali, ad esempio, Piazza Castello, Piazza Incoronazione, Piazzale della Stazione ferroviaria, Via Pascoli (Biblioteca), senza limitazione, ovviamente, per ulteriori soluzioni che la stessa A. C. riterrà di selezionare.

Convinti come siamo che l’iniziativa sia una tappa importante per un accesso sempre più allargato alla rete, con benefici e ricadute di partecipazione, informazione e crescita economica e culturale, auspichiamo che l’occasione non vada perduta.

San Severo, 7 maggio 2018.

Meetup Attivisti 5 Stelle di San Severo