Fonte image gargano.tv

Di:



Mattinata, 08 maggio 2018. Si svolgerà giovedì a Mattinata (vedi locandina) presso la parrocchia Santa Maria della Luce l’incontro pubblico: “Prospettive Future: lo scioglimento del consiglio comunale e l’impegno della comunità“, con un intervento previsto di Vincenzo Muscatiello, avvocato e professore di diritto penale presso l’Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro. L’incontro è organizzato dal nuovo parroco Don Luca Santoro, che si fa promotore dell’iniziativa per “comprendere le dinamiche che seguiranno allo scioglimento. Un’opportunità per comprendere meglio a livello giuridico, politico e sociale una vicenda che ha avuto riverbero nazionale”. FOCUS SCIOGLIMENTO CONSIGLIO COMUNALE A MATTINATA Mattinata. Scioglimento Consiglio comunale “Prospettive future” ultima modifica: da

