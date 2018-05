Troppi obiettori di coscienza in Italia: in Puglia l’81%

Di:

L’aborto è una delle scelte più difficile che possa compiere, non importa quanto sia convinta e i motivi che l’hanno spinta a farlo. Oltre a questo, si aggiunge l’incredibile difficoltà con cui, soprattutto al sud, è difficile accedere a questa pratica.

Il numero degli obiettori di coscienza aumenta di anno in anno: dal 2005 si stima che il 12% in più dei medici hanno scelto di appellarsi alla propria coscienza e dichiararsi obiettori, in alcune regioni vi è addirittura la quasi totalità dei ginecologi che rifiuta la pratica. Un quadro totalmente diverso dal panorama europeo: in Inghilterra solo il 10% dei medici si dichiara obiettore, in Svezia invece i ginecologi che intendono dichiararsi tali sono indirizzati verso altre specializzazioni. In Italia, invece, sono ben 7 su 10 i medici che rifiutano di effettuare interventi di aborto volontario per motivi etici. Un diritto inalienabile e sancito dalla Costituzione che, tuttavia, rende difficoltoso l’iter per tutte quelle donne che vogliono portare avanti la loro decisione: la maggior parte di loro è costretta addirittura a cambiare regione, come dimostrano gli ultimi dati Istat (si stimano ben 21.000 su 100.000 donne “emigrate”). Di fatto, quindi, appellarsi alla legge 194 è possibile, ma molto complicato. Anche il comitato per i diritti umani dell’Onu è intervenuto, un anno fa, sulla situazione italiana: “Lo Stato dovrebbe adottare misure necessarie per garantire il libero e tempestivo accesso ai servizi di aborto legale, con un sistema di riferimento valido”.

Il dato più allarmante è in Molise, con il 93,3% dei medici obiettori, ma la Puglia non è da meno: si conta ben l’81%. Secondo i dati aggiornati al 2017, nel Salento solo 3 sono i medici non obiettori di coscienza. Eppure, si calcola che i medici pugliesi che decidono di effettuare la pratica eseguano ben 3,5 aborti alla settimana: un dato che solleva parecchi dubbi sull’efficacia e sulla tempestività di queste operazioni, effettuate da chi si ritrova a fronteggiare da solo tante richieste.

La situazione sembra essere migliore nella provincia di Foggia: secondo i campioni intervistati, le strutture di Manfredonia, Foggia e Cerignola garantiscono il servizio con medici non obiettori di coscienza. In questo è molto importante l’intervento dei consultori, che prima di indirizzare le donne verso i centri specializzati offrono assistenza psicologica e sono tenute a presentare alla donna le diverse alternative a quella che resta, in ogni caso, un’operazione invasiva. È diminuito il numero delle richieste della “pillola del giorno dopo”, grazie non solo al nuovo decreto che permette alle ragazze di ritirarle in farmacia senza prescrizione, ma anche grazie, probabilmente, a una maggiore consapevolezza e informazione sulla contraccezione sessuale. Tuttavia, anche in una provincia che permette l’aborto senza troppe complicazioni ci sono donne che emigrano, soprattutto quando si tratta di minorenni: molte di loro per paura di essere riconosciute o che si sparga la voce scelgono di effettuare l’operazione altrove. Unico neo è l’accesso alla pillola abortiva (da assumere entro le sei settimane): il centro più vicino è solo a Canosa di Puglia e spesso non si agisce tempestivamente per rientrare nel limite di tempo stabilito.