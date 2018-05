Di:

Manfredonia. Il Fiat 500 CLUB ITALIA , Coordinamento di Cassano delle Murge, in collaborazione con i coordinatori di Foggia e Manfredonia, organizza una passeggiata in Fiat500 a Manfredonia, la prossima Domenica 13 Maggio.

Gli equipaggi partecipanti si raduneranno a Manfredonia, in Viale di Vittorio, in prossimità del “Bar Fanky”, e da lì si muoveranno secondo il percorso di seguito elencato:

– “Bar Fanky” direzione Foggia S.S. 89 fino all’ incrocio per San Giovanni Rotondo, dove invertiranno la marcia, direzione Manfredonia;

– Arrivo alla Basilica di San Leonardo, sosta e visita guidata;

– Partenza per Località Capparelli, direzione Manfredonia;

– Arrivo Ipogei Capparelli, sosta e visita guidata;

– Partenza per Basilica di Siponto, arrivo, sosta e visita guidata

– Partenza per raggiungere il “Lido Macchia”, per via Di Vittorio, via Nazario Sauro

(lungomare), via Dante Alighieri, via Gargano direzione Vieste S.S. 89, fino a svincolo per “Lido Macchia”, sosta e pranzo;

– Partenza dal “Lido Macchia”,direzione Monte Sant’ Angelo;

– Arrivo alla Basilica di San Michele, sosta e visita guidata;

– Partenza direzione Manfredonia, ingresso da via Gargano, via Dante Alighieri,

– Arrivo via Nazario Sauro, sosta e fine manifestazione.

La manifestazione si avvarrà della Collaborazione di:

– Agenzia del turismo Manfredonia

– Associazione di Volontariato PASER di Manfredonia

– Associazione SCIC – Associazione Socio Culturale Ipogei Capparelli

– Associazione Proloco Manfredonia

“Insomma, non solo una grande passione per l’auto più famosa e conosciuta al mondo, ma tanta storia e cultura in una giornata che sarà anche attrazione turistica!” (Nota stampa Antonio Beverelli, Uff. stampa Fiat500 Club Italia).

FOCUS

500 STORY

“La mia passione per le 500 nasce sin da ragazzino. Le vedevo piccole ma affascinanti. Con il tempo, anche grazie ad un amico di mio padre, il sig. Pasquale Prencipe, la passione è cresciuta sempre di più. Poi all’età di 17 anni un mio parente mi ha regalato una 500. Ho cominciato a ristrutturarla. Da lì in avanti ho cominciato ad organizzare eventi. Nel 2001 si è svolto il primo raduno nazionale di Fiat 500. Divento coordinatore del Fiat500 Club Italia. Da lì non mi sono più fermato, aggregando sempre più appassionati di questa meravigliosa autovettura“. Così a Stato Quotidiano.it il sig. Matteo Cotrufo, coordinatore del Fiat500 Club Italia Coordinamento di Manfredonia che, da anni, organizza eventi correlati alla Fiat 500 nel territorio.

“Prossimo un tour in Fiat 500 fino a Medjugorje”.