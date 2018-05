Prato. Travolse e uccise 19enne foggiano. Confermata condanna

Di:

Prato. La terza sezione penale della Corte d’appello di Firenze ha confermato la condanna a due anni e due mesi per Habib Aznagh, il trentenne marocchino che la notte del 3 gennaio 2015 travolse e uccise lo studente diciannovenne Giancarlo Ravidà in via Valentini. Ravidà, originario di Foggia e figlio di un medico in servizio all’ospedale di Prato, fu trovato in fin di vita vicino al marciapiede e successivamente si scoprì, grazie alle immagini riprese da una telecamera di sorveglianza, che era stato investito da un’auto il cui conducente non si era fermato a prestare soccorso.

fonte iltirreno.gelocal.it