“Presentazione Nuovo Piano Industriale ex Manfredonia Vetro”, incontro in Confindustria

Manfredonia, 08 maggio 2018. “Presentazione Nuovo Piano Industriale Ex Manfredonia Vetro“: questo il nome dell’incontro in programma venerdì 11 maggio a Foggia, alle ore 15.30 nella Sala Convegni “Fantini” di Confindustria.

L’aggiudicazione dell’asta

L’incontro segue l’aggiudicazione alla Şişecam Group (ŞişecamTrakya Cam Sanayii A.Ş.) dell’asta relativa alla “vendita congiunta delle aziende di proprietà dei fallimenti Sangalli Vetro Manfredonia, Sangalli Vetro Satinato e Sangalli Vetro Magnetronico” esercitate nel sito industriale ASI Manfredonia-Monte Sant’Angelo (FG), composte dal complesso degli immobili ed attrezzature per la produzione di lastre di vetro float chiaro ed extra-chiaro, di vetro stratificato, di vetro satinato e di vetro coatizzato per il risparmio energetico ed il controllo solare, nonché il magazzino prodotti finiti di proprietà di Sangalli Vetro Manfredonia“. Prezzo base fissato a € 13.800.000,00. Valore in aumento in caso di gara € 150.000,00.

Luogo della vendita: davanti al Notaio Matteo Contento con Studio in Treviso, Via Lanceri di Novara 3/A.

Chi parteciperà all’incontro dell’11 maggio

Da raccolta dati, per l’incontro di Foggia sono previsti gli interventi di Gianni Rotice, presidente Confindustria Foggia, di referenti del Gruppo Sisecam, di Angelo Riccardi, Sindaco di Manfredonia e attuale presidente del Consorzio ASI di Foggia, Francesco Miglio, Presidente della Provincia di Foggia, Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia.

Relativamente ai sindaci del Patto territoriale (Manfredonia – Monte Sant’Angelo e Mattinata), se per quest’ultima l’assenza del sindaco dovrebbe far riferimento all’attuale commissariamento del consiglio comunale, non vi sono elementi riferibili al momento per la partecipazione – non prevista all’incontro – del sindaco di Monte Sant’Angelo.

“Ci aspettiamo vantaggi strategici in termini di nostre operazioni vetro piano europeo con l’acquisizione dello stabilimento Sangalli Manfredonia, che gode di una posizione geografica favorevole e offre una capacità di produzione annuale di 190.000 tonnellate. Lo stabilimento di Porto Nogaro, acquisito a novembre 2016, ha dato un contributo significativo alla nostra competitività nel mercato europeo. Se dovessimo finalizzare l’acquisizione per lo stabilimento di Sangalli Manfredonia, consolideremo ulteriormente la nostra leadership europea raddoppiando la nostra capacità di produzione di vetro piano in Italia. Il nostro gruppo è attualmente il più grande investitore turco in Italia e diventeremo anche uno dei più grandi produttori di vetro piano in Italia“. Così si era espresso il 7 febbraio 2018 il Vice Presidente della Şişecam Group e CEO, Prof. dr. Ahmet Kirman, commentando l’offerta presentata per l’acquisizione delle strutture della Sangalli Group Sangalli Manfredonia (fonte www.glassonweb.com).

Nel 2016, il Gruppo Şişecam ha acquisito lo stabilimento Sangalli Porto Nogaro del Gruppo Sangalli nel nord Italia per circa 85 milioni di Euro.

“Prevediamo vantaggi strategici dallo stabilimento di Sangalli Manfredonia, che gode di una posizione geografica favorevole e offre una capacità produttiva annuale di 190.000 tonnellate. Se dovessimo finalizzare l’acquisizione per lo stabilimento di Sangalli Manfredonia, consolideremo ulteriormente la nostra leadership europea raddoppiando la nostra capacità di produzione di vetro piano in Italia”, aveva aggiunto Kırman. “Oltre alla capacità di produzione di vetro piano da 190.000 tonnellate / anno, lo stabilimento di Sangalli Manfredonia offre anche linee di laminazione e rivestimento. L’acquisizione pianificata dello stabilimento di Manfredonia migliorerà ulteriormente le competenze delle nostre operazioni di vetro piano italiano. Queste linee ci permetteranno di espandere la nostra gamma di prodotti e diventare il più grande produttore di vetro per architettura nel mercato italiano “, ha aggiunto Kırman.

La nota del presidio della Manfredonia Vetro post aggiudicazione

“1 – avremo modo di festeggiare solo nel momento in cui sarà siglato l’accordo presso il Mise e il Ministero del lavoro con il reintegro di tutti i lavoratori in forza nelle 3 aziende, vale a dire nell’intero sito produttivo, 192 unità all’11 dicembre 2014.

2 – continueremo a vigilare sull’integrità del sito produttivo fino a quando la società destinata ad aggiudicarsi la proprietà dell’intero sito, in località ex Enichem, ci presenterà un piano industriale con un cronoprogramma dettagliato del rifacimento del forno industriale

3 – al momento è stata effettuata un’aggiudicazione provvisoria alla Sisecam group e si avranno ulteriori 15 giorni affinchè altri concorrenti (fondo Elliot) potrebbero fare un ulteriore rilancio o

Una lotta estenuante vinta anche grazie alla perseveranza delle forze istituzionali di questo territorio. Un territorio che con il riavvio della Manfredonia Vetro e del suo indotto può cogliere una bella boccata d’ossigeno, un segno di speranza tangibile per le perduranti vertenze dello sviluppo e dell’occupazione. Queste sono le questioni che più mi stanno a cuore e per le quali, come sindaco e presidente di Asi, mi batto ogni giorno. Per sciogliere certi nodi c’è bisogno di proposte e soluzioni. Che questa sia davvero l’alba di una nuova. Il lavoro è dignità e sono contentissimo, a livello umano, che centinaia di famiglie possano ritrovare la serenità con la possibilità di non dover andar via per garantirsi un futuro stabile”.

